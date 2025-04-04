德國外交部發文關切中國軍演 林佳龍：誠摯感謝

德國外交部2日晚間在社群平台X發布貼文，關切中國對台軍演。外交部長林佳龍今天指出，誠摯感謝德國政府持續關注台海的和平穩定，這次並進一步對中國軍演表達關切。

外交部今天發布新聞稿指出，德國外交部2日晚間在社群平台X發布貼文指出，中國在台灣周邊軍演加劇緊張局勢且令人擔憂。台海的穩定對區域與全球安全至關重要，也影響歐洲繁榮。德國外交部強調現狀只能透過和平並雙方同意的方式才能改變，而非透過武力或脅迫。

林佳龍誠摯感謝德國政府持續關注台海的和平穩定，這次並進一步對中國軍演表達關切。

外交部強調，台灣作為國際社會負責任的成員，將持續與理念相近夥伴共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，並共同呼籲中國保持自制，停止對台灣的威脅及片面升高區域情勢的行徑。