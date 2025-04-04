快訊

經典賽／陳偉殷將加入中華隊 擔任情蒐團隊成員

南韓法官宣告「罷免尹錫悅」，60天內舉行總統大選

太好運？創世志工暗槓「4千張發票」中百萬獎金 法院判決曝光

德國外交部發文關切中國軍演 林佳龍：誠摯感謝

中央社／ 台北4日電

德國外交部2日晚間在社群平台X發布貼文，關切中國對台軍演。外交部長林佳龍今天指出，誠摯感謝德國政府持續關注台海的和平穩定，這次並進一步對中國軍演表達關切。

外交部今天發布新聞稿指出，德國外交部2日晚間在社群平台X發布貼文指出，中國在台灣周邊軍演加劇緊張局勢且令人擔憂。台海的穩定對區域與全球安全至關重要，也影響歐洲繁榮。德國外交部強調現狀只能透過和平並雙方同意的方式才能改變，而非透過武力或脅迫。

林佳龍誠摯感謝德國政府持續關注台海的和平穩定，這次並進一步對中國軍演表達關切。

外交部強調，台灣作為國際社會負責任的成員，將持續與理念相近夥伴共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，並共同呼籲中國保持自制，停止對台灣的威脅及片面升高區域情勢的行徑。

軍演

延伸閱讀

表揚33名績優志工 林佳龍期盼更多外交神隊友

緬甸強震 林佳龍：1名在緬任教國人失聯中

廚師組隊赴星參賽 林佳龍授旗勉讓台灣隊閃耀國際

「國美二館」落腳台南 林佳龍嘆原應屬於台中…市府回應了

相關新聞

共軍連2日軍演 陸官媒：對台全新「控島模式」

共軍本月一、二日連續兩天對台軍演，重點演練「要域要道封控」，驗證海陸空各軍種區域管控、聯合封控等。大陸官媒昨撰文分析指，...

解放軍圍島進行海峽雷霆演習時 印太司令部正在上海跟陸軍方會談

自美國總統川普1月第二次入主白宮以來，中美軍方官員剛舉行了首次工作級別會談。據路透社，美國和中國軍方官員在上海舉行了一系...

歐盟報告批北京對台立場 陸使團：「台灣問題」是紅線

歐洲議會於4月2日通過歐盟「共同外交暨安全政策」及「共同安全暨防衛政策」兩項去年度執行報告的決議文，當中批評北京對台灣的...

美日韓外長聯合聲明 林佳龍感謝3國關切中國挑釁行徑

美日韓外長3日於比利時會晤後發布聯合聲明，關切中國近期對台軍演。外交部長林佳龍感謝3國外長再度表達對台海和平穩定的支持，...

回應歐洲議會報告 陸使團：台海穩定的威脅來自台獨及外部勢力縱容

據中國駐歐盟使團網站，中國駐歐盟使團發言人就歐洲議會有關報告涉華內容答記者問。對歐洲議會通過《歐盟共同外交與安全政策20...

美日韓外長聯合聲明：關切共軍軍演 籲停止破壞穩定

美日韓外長出席北約布魯塞爾總部參加外交部長會議，三方舉行會談，就三邊合作及周邊局勢進行探討，並發布聯合聲明；聯合聲明中指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。