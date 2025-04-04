歐盟報告批北京對台立場 陸使團：「台灣問題」是紅線

歐洲議會於4月2日通過歐盟「共同外交暨安全政策」及「共同安全暨防衛政策」兩項去年度執行報告的決議文，當中批評北京對台灣的立場，涉及2758號決議、台歐投資協定談判、台海現狀等，大陸駐歐盟使團4日駁斥稱，台灣問題是一條不可逾越的紅線，一個中國原則是公認的國際關係準則，也是中歐關係發展的政治基礎。

大陸駐歐盟使團官網4日刊出發言人就歐洲議會有關報告涉大陸的內容答記者問，發言人指出，「歐洲議會相關報告粗暴干涉中國內政，在台灣、涉港、涉疆、涉藏、南海等問題上罔顧事實，指手畫腳，對中國攻擊抹黑」，大陸對此表示強烈不滿和堅決反對。

該發言人強調，「台灣問題是中國核心利益中的核心，是一條不可逾越的紅線。一個中國原則是公認的國際關係準則，也是中歐關係發展的政治基礎」。大陸敦促歐洲議會「認清台灣問題的高度敏感性」，認清台海和平穩定的真正威脅來自「台獨」分裂活動和外部勢力的縱容支持，嚴格恪守一個中國原則。大陸並敦促歐洲議會「切實糾正在台灣、涉港、涉疆、涉藏、南海等問題上的錯誤言行，能夠為中歐關係發展發揮建設性作用」。

稍早，該發言人2日針對共軍對台軍演後歐盟對外行動署發表的聲明，表示共軍有關聯合演訓是對台獨分裂勢力的嚴重警告和有力遏制，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。大陸對歐方有關聲明干涉中國內政表示強烈不滿、堅決反對，希望歐方恪守政治承諾，將一個中國原則落到實處，不向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號。

目前大陸與歐盟關係相當複雜，歐盟經貿高層日前訪問北京並與大陸商務部長王文濤會談，大陸商務部發言人4月3日指出，雙方就貿易和投資問題進行了深入的討論，同意在部長層面開展定期溝通，雙方並指定了聯絡人、指示雙方工作團隊圍繞各自經貿關切，定期對表，持續推動取得進展，為下階段中歐高層交往預作準備。

值得注意的是，會談中雙方討論了歐盟對大陸電動汽車反補貼案、大陸對歐盟白蘭地反傾銷案等議題，雙方同意儘快重啟電動汽車反補貼案價格承諾談判，為推動中歐企業開展投資和產業合作營造良好環境。鑒於案情複雜，應歐方請求，大陸決定依法延長白蘭地反傾銷案調查期限。

大陸政府新任歐洲事務特別代表盧沙野（前駐法大使）今年3月在兩會期間受訪時，被問及中共會不會拉攏與美國漸行漸遠的歐洲，表示「中國不需要拉攏啊，中國的朋友遍天下」。他也嚴辭批評了美國對歐及對大陸政策，指川普政府「蠻橫霸道」，大歎「我站在歐洲的立場，說實話感到有點心寒」。盧沙野也請歐洲反思，對比華盛頓和北京的對歐政策，他說，無論美國對歐政策，中共對歐政策都是主張和平友好、合作共贏，他反問：「我們從來沒變過是吧？」