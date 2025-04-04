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美日韓外長聯合聲明：關切共軍軍演 籲停止破壞穩定

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美、日、韓三國外長，由左至右為南韓外交部長趙兌烈、美國國務卿魯比歐、日本務大臣岩屋毅。圖為資料照片（歐新社）
美、日、韓三國外長，由左至右為南韓外交部長趙兌烈、美國國務卿魯比歐、日本務大臣岩屋毅。圖為資料照片（歐新社）

美日韓外長出席北約布魯塞爾總部參加外交部長會議，三方舉行會談，就三邊合作及周邊局勢進行探討，並發布聯合聲明；聯合聲明中指出，美日韓對共軍近期在台灣周邊舉行的軍演表達關切，並呼籲停止進一步破壞台海穩定的行為。

中共東部戰區日前宣布，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣週邊進行聯合演訓。並且強調這是對「台獨」的嚴重警告和遏制。

美日韓外交部長3日在布魯塞爾會面，會後發布聯合聲明；聯合聲明內容指出，三方強調維持台海和平與穩定的重要性，認為這是對國際社會的穩定與繁榮不可或缺的要素。

三方也表達對挑釁行為的關切，尤其是近期在台灣周邊的軍事演習，三方並呼籲停止進一步破壞穩定的行為；他們鼓勵用和平的方式解決兩岸問題，且反對任何單方面企圖改變現狀，包括以武力和威嚇的方式；他們也表達支持台灣有意義參與合適的國際組織。

聯合聲明也指出，國務卿魯比歐和日本外相岩屋毅、南韓外長趙兌烈，樂見美國、俄羅斯和烏克蘭持續對話，並鼓勵邁向廣泛的停火。

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