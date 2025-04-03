加拿大批中共軍演 外交部籲各國關切對台灰帶脅迫

中國連日對台軍演，加拿大全球事務部2日指出，此威脅行動破壞區域穩定。外交部今天表示，將持續強化自我防衛能力，並深化與友盟國家合作，也呼籲各國共同關切中國對台灣的軍事威脅、法律戰等灰色地帶脅迫。

加拿大全球事務部2日在X和臉書等社群平台貼出對台海局勢的憂慮，表示「這些威脅行動加劇緊張局勢，破壞區域穩定，影響全球安全與繁榮」，並呼籲北京當局以和平方式解決兩岸分歧。

外交部上午發布新聞稿指出，外交部長林佳龍感謝加拿大重申對台海和平與穩定的支持，以及反對以武力或脅迫手段改變現狀的立場，並明確指出中國對台灣及區域安全的威脅與破壞現狀的行徑。

外交部說明，加拿大自2022年11月發布印太戰略以來，已六度派遣軍艦航經台灣海峽，持續展現以具體行動維護台海和平穩定的堅定決心。

外交部強調，面對中國的各種侵擾，政府將持續強化自我防衛能力，並深化與友盟國家合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，也呼籲各國共同關切中國對台灣的軍事威脅、法律戰等灰色地帶脅迫，譴責中國片面升高區域緊張情勢的作為。

共軍東部戰區1日稱組織陸海空軍及火箭軍等兵力，在台灣周邊展開聯合演訓，2日則稱陸軍部隊按「海峽雷霆-2025A」計畫，在東海相關海域實施遠程火力實彈射擊演練。