英國關切中共軍演 外交部：盼民主國家齊籲中國自制

中國連日對台軍演，英國外交部2日發布聲明關切，指出台海和平穩定對全球繁榮至關重要。外交部今天表示，希望全球民主國家團結一致呼籲中國回歸理性自制。

英國外交部於當地時間2日發布聲明表示，在台灣周邊的軍演是中國行為模式的一部分；這個行為模式加劇緊張，恐導致台海局勢危險升高。並重申台海和平穩定對英國的明確利益，以及英國支持自由開放的印太區域。

外交部上午發布新聞稿指出，這是繼美國、歐盟及日本後，又一重要國家表達對中國環台軍演的關切。外交部長林佳龍誠摯歡迎並感謝英國政府持續密切關注台海情勢，以及清楚表明台海和平穩定對全球的重要性。

外交部強調，台灣是國際社會負責任的一分子，將持續與理念相近夥伴共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，也希望全球民主國家團結一致呼籲中國回歸理性自制，停止對台灣威脅及片面升高區域緊張情勢。