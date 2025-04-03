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「海峽雷霆」軍演 陸模擬打擊我天然氣接收站

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英國關切中共軍演 重申台海和平穩定攸關全球繁榮

中央社／ 倫敦2日專電

中國連續兩天在台灣周邊舉行大規模軍演，英國外交部今天晚間發布聲明對此表示關切，指出台灣海峽的和平穩定對全球繁榮至關重要。

英國外交部並重申台海和平穩定對英國的明確利益，以及英國支持自由開放的印太區域。

英國外交部一名發言人表示，在台灣周邊的軍演是中國行為模式的一部分；這個行為模式加劇緊張，恐導致台海局勢危險升高。

這名發言人說，英國認為台灣議題應由台海兩岸民眾透過建設性的對話和平解決，而非透過使用或威脅使用武力、或訴諸脅迫。軍演或對台灣的威脅不利這樣的對話，而英國不支持任何旨在改變現狀的單方面企圖。

英國外交部呼籲各方展現克制，避免任何可能削弱和平穩定的進一步行動。

共軍東部戰區1日稱組織陸、海、空軍及火箭軍等兵力，在台灣周邊展開聯合演訓，2日則稱陸軍按「海峽雷霆-2025A」計畫，在東海相關海域實施遠程火力實彈射擊演練。

在英國之前，美國、歐盟、日本相繼對中國近兩天在台灣周邊的大規模軍演表達嚴正關切。中央社今天上午曾詢問英國外交部對共軍相關活動的評論。

軍演

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