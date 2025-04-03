繼美歐日後 英國也對中國環台軍演表擔憂
英國今天加入美國、歐洲聯盟（EU）及日本的行列，對於中國環台軍演一事表達擔憂，同時呼籲各方保持克制，避免採取破壞區域和平的行動。
路透社報導，英國外交部發言人表示：「我們對中國在台灣周遭的軍演一事感到擔憂，這是加劇緊張局勢並可能導致台海局勢危險升級行動模式的一部分。」
這名發言人指出：「英國重申我們對台海和平與穩定的明確關注，這對全球繁榮至關重要，並重申我們對自由開放印太地區的支持。」
該發言人提及：「我們認為台灣問題應由兩岸人民透過建設性對話和平解決，不應透過威脅，或是使用武力或脅迫。軍事演習或對台灣的威脅不利於這種對話。我們不支持任何單方面改變現狀的企圖。」
這名發言人還說：「我們呼籲各方保持克制，避免採取任何可能破壞和平與穩定的進一步行動。」
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