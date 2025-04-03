「海峽雷霆」軍演 陸模擬打擊我天然氣接收站

共軍連兩日對台軍演，昨公布演練代號為「海峽雷霆-2025A」。在共軍東部戰區發布的影片中，可看到共軍首度公開以我天然氣接收站為攻擊目標，此次演練以遠程箱式火箭砲（遠火）摧毀模擬我方的永安天然氣接收站靶位。

共軍昨晚宣布兩日演練結束，並稱部隊時刻保持高度戒備，持續加強練兵備戰，堅決挫敗一切台獨分裂行徑。

國軍持續備戰操演

我參謀本部作計室聯戰處長董冀星指出，我方持續執行立即備戰操演，並將視威脅提升的情況，評估是否提升戰備等級。參謀本部情報次長謝日升表示，共軍演練項目包括查證識別、警告驅離及攔截扣押等，驗證區域管控、聯合封控及精準打擊等能力。

我偵獲共艦、共機

國軍統計，昨天到下午為止，統計顯示有廿一艘共艦、十艘海警船及廿七架次共機在台海周圍活動。軍方及海巡署也證實，發現三艘疑似中共民兵船在花蓮港外海活動，海巡署已經嚴密監控應處。

共軍發布在東海相關海域實施遠程火力實彈射擊演練，央視直播東部戰區遠火實彈射擊現場，從直播訊息來看，共軍此次演練以遠火摧毀模擬的天然氣接收站儲氣設施的靶位，有官兵喊出「我旅永安天然氣接收站射擊完畢」。

專家：讓台灣「斷氣」

永安天然氣接收站位於高雄市永安區，是我國首座天然氣接收站。軍事分析師指出，共軍鎖定我天然氣接收站攻擊，是要模擬圍台封控時讓台灣「斷氣」，由於台灣發電百分之五十要靠天然氣，攻擊天然氣接收站或封鎖不讓天然氣運輸船靠港，台灣將面臨斷電危機。

共軍昨日軍演，射擊實彈的遠程箱式火箭砲，摧毀「模擬」的台灣天然氣接收站靶點。圖為高雄永安天然氣接收站。圖／取自Google Maps

海巡署緊盯海警船

海巡署副署長謝慶欽表示，海巡署在一日上午九時成立應變中心，全程掌握中共海警船的動向，並部署以每二至三艘海巡艦艇監控一艘海警船，到昨天下午為止，台海中線以東的台灣周圍海域有十艘中共海警船，沿著我廿四浬鄰接區活動，我方出動十一艦十一艇應對。

謝慶欽說，中共海警宣稱執法巡查，完全是惡意騷擾恫嚇、破壞區域和平穩定；中共在去年金門事件後展開執法巡查，但去年七月卅日雙方簽署協商紀要後，中共仍未停止侵擾金門水域，平均每月四次、每次兩小時。謝日升說，我方周二掌握共軍在劃設的禁航區範圍內進行實彈射擊演習，射擊的彈藥彈種還需時間判斷，目前海空域已開放。

陸：打擊台獨挑釁

面對我方和美日歐關切及抗議，大陸國防部發言人張曉剛昨強調，實戰化聯合演訓，展示打擊台獨挑釁的能力，傳遞捍衛國家主權安全和領土完整的決心意志，是對台獨分子倒行逆施、蓄意引戰的有力警懾，完全正當必要、合情合理。大陸外交部發言人郭嘉昆稱，少數國家和組織對中方的指責罔顧事實，顛倒黑白，干涉中國內政，中方對此強烈不滿，堅決反對。