美準參聯主席：讓台維持足夠自衛能力

美國準參謀首長聯席會議主席凱恩一日表示，兩岸實力嚴重失衡，他將檢視台灣需求並提出建議，還重申川普政策是讓台灣維持足夠自衛能力，反對台海兩岸任何一方片面改變現狀。

中央社報導，美國參議院軍事委員會一日舉行凱恩出任參謀首長聯席會議主席的人事聽證會，凱恩於書面答詢中說，解放軍能透過在台灣附近及整個區域進行行動及演習來投射力量，相比之下台灣軍隊雖有所成長，但規模小得多，且缺乏許多類似能力，承諾將與國防部長及印太司令部司令密切合作，檢視台灣實力及需求並提出建議。

對於中國若對台動武，美國是否應明確表態將作出軍事回應？凱恩指出，他的重點是落實川普總統的政策，即反對任何一方片面改變現狀，並讓台灣保持足夠自衛能力。

針對共軍在台海軍演，美國白宮表示，美國總統川普強調維持台海的和平，美國反對任何單方面企圖用武力或強迫的方式來改變現狀，鼓勵用和平的方式解決兩岸問題。

美國國務院也發出新聞稿表示，中國大陸「又一次」對台灣挑釁的軍事活動和言語，只加劇緊張，並置地區安全和世界的繁榮於風險中，面對中國大陸恐嚇策略和破壞穩定的行為，美國對盟友和夥伴，包括對台灣的長期承諾會持續下去，美國支持台海和平與穩定，反對單方面改變現狀，包括透過武力和威脅的方式。

我外交部長林佳龍昨感謝美國白宮與美國國務院重申「美國對台海和平與穩定的支持」的立場，他說，國際社會非常清楚中國是麻煩製造者，更是企圖挑戰現狀的一方，我國作為國際社會負責任成員，將持續與美國等友盟合作，確保區域及台海和平穩定和繁榮。