紐時曝光 共軍駁船組823公尺登陸橋

紐約時報援引衛星圖像，曝光中國大陸近期在廣州西南海域進行新型登陸駁船演練；共軍將三艘特殊駁船首尾相連，從外海深處搭建一條延伸至沿岸海灘、長達八二三公尺的「登陸橋」。軍事專家指出，這可供裝甲車輛行駛上岸，為中國攻台的後勤瓶頸提供新選項。

報導說，這種裝備說明共軍登陸能力更進一步，是對台灣新警訊，也讓大陸領導人習近平的侵略威脅更有可信度。密契爾航太研究所資深研究員達姆表示，三艘登陸駁船顯示共軍正迅速發展方法，突破攻台時可能遭遇的後勤障礙。

報導指出，駁船以三艘為一組協同運作，最長約一八五公尺、最短一一○公尺，配備可伸縮的重型支柱，原理類似巨型高蹺；航行時，支柱從甲板伸出，抵達定位後下降至海床，將船體抬升穩定。每艘駁船船首設有塔樓，可伸出橋樑連接其他駁船或岸邊，最終形成一條八二三公尺「登陸橋」，駁船還可組成臨時碼頭，讓其他船隻在旁停靠並卸載人員與車輛，共軍一直在廣州造船廠西南方海域進行演練。

紐約時報分析衛星影像和海上交通數據發現，共軍調度多艘商用渡輪和貨船參與演練，這些商船靠近距離岸邊最遠的兩艘大型駁船，顯然是在演練如何就位並卸載車輛。

衛星影像及數據分析公司營運執行長王傑森說，雖然沒有拍到實際卸載車輛畫面，但參與演練的渡輪與貨輪大多是可承載重型武裝車輛的船隻，如裝甲運兵車甚至戰車。