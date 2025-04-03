學者：封鎖永安接收站 半數天然氣進口中斷

針對共軍演習首度模擬攻擊我能源設施，對台灣施以能源鎖喉，學者表示，中共軍演目標凸顯我國能源安全的脆弱，政府應趁此機會檢討因應緊急情況的能源方案。

清華大學工程與系統科學系特聘教授葉宗洸指出，解放軍意圖明顯，鎖定永安天然氣接收站，不論是包圍或轟炸，就是看準台灣能源配比重押天然氣的弱點攻擊；台灣使用的天然氣都是靠進口，台中及永安是營運中的兩大接收站，封鎖永安就能中斷台灣半數天然氣進口。

台電天然氣發電占比超過四成，一旦天然氣進口受阻，除了影響台電發電能力，民生用氣（天然瓦斯）也會受影響，葉宗洸認為這次中共軍演找出台灣最大弱點，他說政府應該趁此機會檢討對天然氣依賴的比重，將能源配比高比例押在天然氣對國家安全有很大危害，「能源應優先考量安全存量較高的選項」。

中央大學台經中心研究員梁啟源則說，各種能源安全存量最低的是天然氣，只有十三天，其次是煤，有卅五至四十天，油是三至四個月，核電大約一年半，燃氣是能源安全最低的選項，國家能源轉型政策將燃氣發電占比由四十二點五提高至百分之五十是台灣能源安全的脆弱點。

梁啟源說，歐洲天然氣存量有好幾個月，南韓及中國大陸有五十天，日本及印度有卅天，台灣因為地質條件、環團理念、居民意願等因素，存量無法提高，為因應未來能源突遭封鎖，短期是讓除役的燃煤燃油電廠不急著拆，有必要留著備用，長遠而言核電是最不怕被封鎖的，因為存量可長達一年半，應盡快修法讓核三延役，否則能源安全是很大的問題。

中央大學經濟系教授吳大任表示，台灣天然氣庫存夏天約七天，平常日最多約十四天，如果大陸封鎖天數超過庫存天數，台灣就有斷氣風險，封鎖超一個月，問題就非常嚴重。