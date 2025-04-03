外媒：共軍正強調台灣能源弱點

中共解放軍二日在台海軍演，網路社群一日傍晚流出一張中油ＬＮＧ船航行路線圖顯示「在海上排徊」，網友質疑ＬＮＧ船受解放軍軍演影響而無法進港，經濟部、中油、海巡署、國防部均否認相關說法，強調是虛假訊息。

國防部參謀本部情報次長謝日升表示，根據我方掌握情況，沒有商船或漁船受中共登船臨檢，台灣周邊海空域交通及海上運輸維持正常運作；國防部發言人孫立方則質疑，網路上出現部分群體意圖操縱能源議題，目的是要分化台灣社會、放大對台灣社會威懾效果，意圖影響民心。

不過，法新社報導指出，共軍軍演位置包括台海中、南部，是全球航運要道，北京軍演強調演習著重打擊港口、能源設施等關鍵目標能力，這類策略呼應俄羅斯二○二二年二月起侵略烏克蘭的作法，俄國也大量襲擊烏國能源基礎建設而有效削弱烏國。新加坡南洋理工大學學者駱明輝說「台灣在能源方面很脆弱，中國正強調這個弱點」。

中共東部戰區發動「海峽雷霆─二○二五Ａ」對台軍演，傳出有ＰＴＴ網友發現，載運天然氣的ＬＮＧ船被軍演擋住，凌晨掉頭迴避，直呼是共軍設下的結界。

經濟部表示，天然氣船須依計畫時間進港靠卸，若提早抵達就必須在港外繞行等候，這是液化天然氣船進港靠卸的正常程序。對於過去一年來三度發生類似錯假訊息在網路社群及部分媒體流傳，造成社會與民眾不安，期盼大眾能理性分辯，遏止虛假訊息的惡意傳播。

中油說，惠比須號原定二日到永安靠卸，但因航程順利，提前於一日抵達台灣南部海域，所以在高雄外海繞行等候，並依契約規定定時向永安廠回報船舶位置及預計抵港時間，已於二日清晨完成靠卸。另艘ＬＮＧ船台達二號也是原定二日靠卸，網友看到ＬＮＧ船在海上繞行都是正常作業。

中油表示，解放軍軍演完全不影響天然氣正常供應，目前國內安全存量超過法令規定，且運補船期安排均如期到港，依規定今年天然氣存量至少十一天以上，去年則是八天。

在野黨立委認為，民進黨老說「抗中保台」，能源卻選擇易被封鎖、易斷氣的天然氣，應趁此時機發展核電，不要死抱非核家園不放。民進黨立委則說，此舉明顯是中共測試封鎖台灣的戰略手段。曾在航港界任職人士表示，政府蓋天然氣收站恐有極大風險，台灣民生用電隨時會被切斷。