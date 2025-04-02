因應中共軍演？海軍光六飛彈快艇進駐八斗子漁港 民眾揣測議論

中共解放軍對我國進行圍台軍演之際，基隆市八斗子子漁港今天下午有2艘海軍光六飛彈快艇進駐八斗子漁港，光六飛彈快艇在上月的國軍「立即備戰操演」也出現在八斗子漁港加油，引發民眾揣測紛紛。

針對解放軍對台軍演，國防部表示，從1日上午7時21分到下午3時30分止，共發現解放軍13艘軍艦、海警船4艘，山東號航艦編隊8艘戰艦，以及71架次戰機出海演習。國軍啟動「立即備戰操演」，目前仍以戰備部隊應處，隨時視情況提升戰備。

基隆市八斗子子漁港今天下午有2艘海軍光六飛彈快艇進駐八斗子漁港，民眾發現後引起議論，有漁民說，可能因應共軍軍演就近進駐八斗子漁港。

光六飛彈快艇在上月的國軍「立即備戰操演」也出現在八斗子漁港加油，引發民眾揣測。光六飛彈快艇配置4枚雄風二型飛彈，可以機動快速執行反水面作戰任務，遇戰事也可緊急進漁港加油。