陸對台軍演日 中共軍委副主席張又俠在北京植樹、何衛東缺席

共軍連續兩日，在台灣周邊展開聯合演訓和代號「海峽雷霆-2025A」演練。值得注意的是，大陸國防部晚間發布訊息指，中共中央軍委副主席張又俠2日上午在北京通州，與北京市委書記尹力義務植樹。然而，去年也曾出席植樹的軍委副主席何衛東、以及遭停職檢查的時任中央軍委委員苗華雙雙缺席。

據大陸國防部微信官方帳號轉載新華社報導，中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠2日上午，到北京市通州區綠化地塊參加義務植樹活動。中共中央政治局委員、北京市委書記尹力也參加。

報導稱，今天上午九時三十分許，張又俠和尹力等來到植樹點，和軍地領導和部隊官兵一起揮鍬鏟土、扶苗固正、提水澆灌，經過一個多小時的緊張勞動，共栽種白皮松、油松、國槐等樹苗800多株。

報導指，這是中共中央軍委領導連續第43年集體參加首都（指北京）的義務植樹活動，共軍全軍深入貫徹習近平生態文明思想，投身建設人與自然和諧共生的「中國式現代化」，成建制、大規模參加義務植樹活動和支援地方重點生態工程建設。

據報導，中共中央軍委委員劉振立、張升民也參加了義務植樹。還有中共軍委機關各部門、駐京有關單位和北京市有關領導一同參加。

值得注意的是，在新華社的報導中，未見中共中央軍委副主席何衛東的身影，他曾在2023年4月7日、2024年4月1日，也和張又俠、尹力一起參與了該年度的這一例行性義務植樹活動。除了何衛東，今年缺席的還有時任中共中央軍委委員苗華，苗華去年11月因涉及嚴重違紀，被停職檢查。

對於何衛東在大陸全國「兩會」後傳出被查，大陸國防部發言人吳謙在上月底召開的例行記者會中表示，「沒有這方面的消息，不了解這方面的情況」，與過去大陸國防部長董軍傳出被查時的直接否認不同，受到關注；另對苗華一案，吳謙僅說，「我沒有需要發布的信息（訊息）」。

何衛東曾任東部戰區司令，過去被認為是共軍對台軍演要角，但在「兩會」後，他與現任東部戰區司令林向陽均傳出被查，雖未獲證實，但此次共軍對台軍演代號，從「聯合利劍」行動到如今的「海峽雷霆」，也備受討論。