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陸連兩天軍演後 國台辦：有足夠能力反對台獨分裂

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮說，大陸有充分的信心、足夠的能力反對「台獨」分裂。圖為她日前主持大陸國台辦例行記者會。記者陳政錄／攝影
大陸國台辦發言人朱鳳蓮說，大陸有充分的信心、足夠的能力反對「台獨」分裂。圖為她日前主持大陸國台辦例行記者會。記者陳政錄／攝影

共軍連續兩日，在台灣周邊展開聯合演訓和代號「海峽雷霆-2025A」演練。對於軍演受到我方和美日歐等國際關切、抗議，大陸國台辦發言人朱鳳蓮2日晚間強調，軍演是「懲戒圖謀分裂國家行徑的正義之舉」，表示大陸有充分的信心、足夠的能力反對「台獨」分裂。

大陸國台辦2日晚間，就我方指控大陸軍演「升高台海局勢緊張，嚴重破壞區域和平穩定，威脅全球安全」，和美國白宮發言人表示，「反對任何片面以武力或脅迫改變現狀」發布發言人答記者問。

朱鳳蓮說，解放軍位台灣島周展開展聯合演訓及位台灣海峽中部、南部相關海域組織「海峽雷霆-2025A」演練，是維護大陸國家主權、安全、發展利益的必要措施，是懲戒圖謀分裂國家行徑的正義之舉，是對台海和平穩定和台灣同胞安全福祉的堅定守護。

她重申，「世界上只有一個中國，台灣是中國一部分，這是真正的台海現狀」。民進黨當局大肆宣揚「台獨」謬論，不斷謀「獨」挑釁，妄想改變「兩岸同屬一個中國」的現狀，嚴重破壞台海和平穩定，嚴重損害台灣同胞利益福祉。

朱鳳蓮認為，如任其（指民進黨）發展，只會把台灣同胞推向兵凶戰危的險境，必須堅決遏制、堅決懲戒。

朱鳳蓮再指，「台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉」。美方應恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報規定，反對「台獨」，支持中國統一。

她說，我們有充分的信心、足夠的能力，團結廣大台灣同胞堅定推動兩岸關係發展，反對「台獨」分裂，堅定守護中華民族共同家園，共創國家統一、民族復興的美好未來。

對於軍演，稍早，大陸國防部發言人張曉剛表示，實戰化聯合演訓，展示打擊「台獨」挑釁的強大能力，傳遞捍衛國家主權安全和領土完整的決心意志，是對「台獨」分子倒行逆施、蓄意引戰的有力警懾，完全正當必要、合情合理。

大陸外交部發言人郭嘉昆也在下午的記者會上說，少數國家和組織對中方的指責罔顧事實，顛倒黑白，干涉中國內政，中方對此強烈不滿，堅決反對。

軍演

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