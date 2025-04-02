日本關切中共軍演 外交部：台灣將展現防衛決心

中央社／ 台北2日電

日本內閣官房長官林芳正關切共軍演習動態，並表示台海和平極為重要。外交部今天表示，外交部長林佳龍對此表達肯定與感謝，台灣將展現堅強韌性及自我防衛決心。

中共1日展開對台軍演，日本內閣官房長官林芳正同日表示，日本政府高度關注共軍演習動態，積極蒐集與分析情報，也向中方傳達日本的關切。而台灣海峽和平穩定對包括日本在內的國際社會極為重要。

外交部晚間發布新聞稿指出，去年中國對台發動兩次「聯合利劍」軍演，片面升高台海緊張情勢，日本政府均於第一時間向中國直接表達擔憂與關切。針對這次中國在台海周邊軍演，日本也立即向中國表達關切，並再度公開強調台海和平穩定的重要性。

外交部表示，林佳龍肯定與感謝日本政府在中國發動擾台軍演後，立即公開表達關切並強調維護台海和平穩定的一貫立場。

外交部嚴正呼籲中國回歸理性自制，即刻停止一切破壞台海和平以及危害區域穩定繁榮的單方面作為，並樂見美日及歐盟等全球民主陣營國家持續攜手合作採取防範措施，反制威權主義擴張對國際和平穩定的威脅。

外交部也說，台灣也將展現堅強韌性及自我防衛決心，抵禦中國的文攻武嚇，並與理念相近國家合作，共同維護台海及印太區域的和平、穩定與繁榮。

軍演

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