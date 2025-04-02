大陸海警今仍對台執法演練 檢驗「重要港口管控能力」

中共東部戰區對台發動演習，此次演練科目上首次提及要域要道封控。今日大陸官媒央視報導顯示，分別位於基隆、高雄、台中、花蓮外海的多支海警艦艇編隊2日持續在台灣周邊海域開展執法演練，重點檢驗對台島周邊海域、重要港口的管控能力。

解放軍東部戰區2日在台灣海峽中部、南部相關海域組織「海峽雷霆-2025A」演練，重點實施查證識別、警告驅離、攔截扣押等科目，檢驗部隊區域管控、聯合封控、精打擊要能力。

央視今日晚間報導，多支海警艦艇編隊2日持續在台灣周邊海域開展執法演練。演練期間，艦艇編隊開展雷達偵搜、抵近查證、警告驅離、航路管制、登檢拿捕、攔截扣押等科目演練，重點檢驗對台島周邊海域、重要港口的管控能力。

報導顯示，分別位於基隆、高雄、台中、花蓮外海的海警艦艇執法員對模擬進出港船隻進行執法管控，當嫌疑船隻高速機動，企圖逃避檢查，海警艦艇依法採取聯合夾擊、水砲噴射、航路管制等手段將其逼停。隨後，海警執法員迅速乘坐小艇實施登艦拿捕、攔截扣押。

報導並指，福建海警在東引島、烏丘嶼附近海域開展綜合執法演練，對試圖干擾巡查的台方船隻進行喊話警告，管控驅離。受訪大陸海警稱：「此次演練，我們按照一個中國原則，對台島周邊海域實施依法管控，檢驗了快速反應，應急處置能力，取得了預期效果。」