快訊

連假前夕國1出事了！火燒車回堵3公里 女駕駛命大逃出車外

謝宜容涉貪遭新北檢起訴！勞動部職場霸凌過失致死不起訴 原因曝光

綠委助理涉賣機密給對岸 彰化黨部「開除黨籍」

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸海警今仍對台執法演練 檢驗「重要港口管控能力」

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
央視報導，福建海警在東引島、烏丘嶼附近海域開展綜合執法演練，對試圖干擾巡查的台方船隻進行喊話警告。（圖／取自央視）
央視報導，福建海警在東引島、烏丘嶼附近海域開展綜合執法演練，對試圖干擾巡查的台方船隻進行喊話警告。（圖／取自央視）

中共東部戰區對台發動演習，此次演練科目上首次提及要域要道封控。今日大陸官媒央視報導顯示，分別位於基隆、高雄、台中、花蓮外海的多支海警艦艇編隊2日持續在台灣周邊海域開展執法演練，重點檢驗對台島周邊海域、重要港口的管控能力。

解放軍東部戰區2日在台灣海峽中部、南部相關海域組織「海峽雷霆-2025A」演練，重點實施查證識別、警告驅離、攔截扣押等科目，檢驗部隊區域管控、聯合封控、精打擊要能力。

央視今日晚間報導，多支海警艦艇編隊2日持續在台灣周邊海域開展執法演練。演練期間，艦艇編隊開展雷達偵搜、抵近查證、警告驅離、航路管制、登檢拿捕、攔截扣押等科目演練，重點檢驗對台島周邊海域、重要港口的管控能力。

報導顯示，分別位於基隆、高雄、台中、花蓮外海的海警艦艇執法員對模擬進出港船隻進行執法管控，當嫌疑船隻高速機動，企圖逃避檢查，海警艦艇依法採取聯合夾擊、水砲噴射、航路管制等手段將其逼停。隨後，海警執法員迅速乘坐小艇實施登艦拿捕、攔截扣押。

報導並指，福建海警在東引島、烏丘嶼附近海域開展綜合執法演練，對試圖干擾巡查的台方船隻進行喊話警告，管控驅離。受訪大陸海警稱：「此次演練，我們按照一個中國原則，對台島周邊海域實施依法管控，檢驗了快速反應，應急處置能力，取得了預期效果。」

軍演

延伸閱讀

學者：中共軍演向美釋訊號 中國東亞軍事活動仍活躍

中共軍演閩南語喊話 陸網友納悶：台灣民眾聽得懂嗎？

新代號！共軍今在台海「海峽雷霆-2025A」演練

配合對台軍演 福建海警於東引、烏坵附近海域綜合執法巡查

相關新聞

共軍宣布軍演「圓滿完成」 強調堅決挫敗台獨

在昨、今日持續對台軍演下，共軍東部戰區2日晚間宣布，「圓滿完成聯合演訓各項任務，全面檢驗了部隊一體化聯合作戰能力」。共軍...

軍演後...陸國防部：正告賴清德當局「玩火者必自焚」

共軍連續兩日對台軍演，大陸國防部發言人張曉剛晚間指出，實戰化聯合演訓，展示打擊，「台獨」挑釁的強大能力，傳遞捍衛國家主權...

大陸海警今仍對台執法演練 檢驗「重要港口管控能力」

中共東部戰區對台發動演習，此次演練科目上首次提及要域要道封控。今日大陸官媒央視報導顯示，分別位於基隆、高雄、台中、花蓮外...

陸軍事專家：共軍航艦可阻斷台灣能源資源進口「生命線」

解放軍東部戰區2日上午宣布展開「海峽雷霆-2025A」演練，隨後公布組織山東艦航艦編隊於台灣以東海空域參與軍演。大陸國防...

海峽雷霆軍演31艦36機出海 我軍方證實中共民兵船參演

共軍東部戰區昨天發動對台軍演，今天上午定名為「海峽雷霆-2025A」演習，國防部表示，到下午1時為止，共統計到21艘共艦...

法新社：中國在台周邊軍演 強調台灣能源弱點

法新社2日引述分析家報導，中國大陸本周在台灣周邊軍演意在對台灣領導層發出明確訊號，即兩岸開戰時北京可將台灣與外界隔絕以迫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。