軍演後...陸國防部：正告賴清德當局「玩火者必自焚」

共軍連續兩日對台軍演，大陸國防部發言人張曉剛晚間指出，實戰化聯合演訓，展示打擊，「台獨」挑釁的強大能力，傳遞捍衛國家主權安全和領土完整的決心意志，是對「台獨」分子倒行逆施、蓄意引戰的有力警懾。「正告賴清德當局，玩火者必自焚，鬧得越凶滅亡得越快。」

據央視新聞，大陸國防部晚間，就「美台等炒作東部戰區位台島周邊聯合演訓行動」發布答記者問。

張曉剛說，賴清德當局猖狂謀「獨」挑釁，加劇兩岸緊張對立，在「倚外謀獨」、「以武拒統」道路上狂奔亂撞。解放軍東部戰區位台灣島周邊組織實戰化聯合演訓，展示打擊「台獨」挑釁的強大能力，傳遞捍衛國家主權安全和領土完整的決心意志，是對「台獨」分子倒行逆施、蓄意引戰的有力警懾，完全正當必要、合情合理。

他稱，「台獨」與台海和平水火不容，搞「台獨」只會讓台灣兵凶戰危，陷台灣同胞於水深火熱；不管誰打「台灣牌」干涉中國內政，都是禍亂地區、殃及自身的不明智之舉，最終成其難以承受之重。

張曉剛強調，事實一再證明，「台獨」分裂勢力和賴清德當局是當前台海局勢的最大挑戰，是不折不扣的「危機製造者」、「麻煩製造者」。

張曉剛說，正告賴清德當局，玩火者必自焚，鬧得越凶滅亡得越快。有些國家若真想台海和平穩定，就必須恪守「一個中國原則」，停止向「台獨」分裂勢力傳遞錯誤信號。他稱，「解放軍持續加強練兵備戰，不斷提升反分裂、反干涉實戰能力，堅決粉碎一切『台獨』分裂行徑，堅定推進祖國統一進程」。

稍早，大陸外交部發言人郭嘉昆也就此回答提問，表示少數國家和組織對中方的指責罔顧事實，顛倒黑白，干涉中國內政，中方對此強烈不滿，堅決反對。