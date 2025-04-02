共軍宣布軍演「圓滿完成」 強調堅決挫敗台獨
在昨、今日持續對台軍演下，共軍東部戰區2日晚間宣布，「圓滿完成聯合演訓各項任務，全面檢驗了部隊一體化聯合作戰能力」。共軍東部戰區新聞發言人施毅並指，戰區部隊時刻保持高度戒備，持續加強練兵備戰，堅決挫敗一切「台獨」分裂行徑。
繼共軍東部戰區昨日在台灣周邊展開聯合演訓，首提重點演練「要域要道封控」後，今早，共軍再發公告，表示2日在台灣海峽中部、南部相關海域組織「海峽雷霆-2025A」演練。
接著，共軍陸續發布，東部戰區陸軍部隊位東海相關海域實施遠程火力實彈射擊演練，對重要港口、能源設施等模擬目標進行精確打擊，以及遠箱火（遠程箱式火箭）分隊模擬台灣島目標展開火力打擊、空軍多批次殲轟機模擬打擊台灣島高價值軍事目標，和山東艦航母編隊也出動，在台灣島以東海空域，與海空兵力進行艦機協同、區域制空、對海對陸打擊等科目演練。
早前，央視新聞也報導，4月2日，大陸多支海警艦艇編隊持續在台灣島周邊海域展開執法演練。
在連續兩天對台軍演後，據共軍東部戰區官方微博晚間發布訊息指，東部戰區新聞發言人施毅表示，4月1日至2日，解放軍東部戰區圓滿完成聯合演訓各項任務，全面檢驗了部隊一體化聯合作戰能力。
他還說，戰區部隊時刻保持高度戒備，持續加強練兵備戰，堅決挫敗一切「台獨」分裂行徑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言