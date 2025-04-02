快訊

連假前夕國1出事了！火燒車回堵3公里 女駕駛命大逃出車外

謝宜容涉貪遭新北檢起訴！勞動部職場霸凌過失致死不起訴 原因曝光

綠委助理涉賣機密給對岸 彰化黨部「開除黨籍」

共軍宣布軍演「圓滿完成」 強調堅決挫敗台獨

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
共軍東部戰區新聞發言人施毅2日表示，「圓滿完成聯合演訓各項任務，全面檢驗了部隊一體化聯合作戰能力」。（圖／東部戰區微博）
共軍東部戰區新聞發言人施毅2日表示，「圓滿完成聯合演訓各項任務，全面檢驗了部隊一體化聯合作戰能力」。（圖／東部戰區微博）

在昨、今日持續對台軍演下，共軍東部戰區2日晚間宣布，「圓滿完成聯合演訓各項任務，全面檢驗了部隊一體化聯合作戰能力」。共軍東部戰區新聞發言人施毅並指，戰區部隊時刻保持高度戒備，持續加強練兵備戰，堅決挫敗一切「台獨」分裂行徑。

繼共軍東部戰區昨日在台灣周邊展開聯合演訓，首提重點演練「要域要道封控」後，今早，共軍再發公告，表示2日在台灣海峽中部、南部相關海域組織「海峽雷霆-2025A」演練。

接著，共軍陸續發布，東部戰區陸軍部隊位東海相關海域實施遠程火力實彈射擊演練，對重要港口、能源設施等模擬目標進行精確打擊，以及遠箱火（遠程箱式火箭）分隊模擬台灣島目標展開火力打擊、空軍多批次殲轟機模擬打擊台灣島高價值軍事目標，和山東艦航母編隊也出動，在台灣島以東海空域，與海空兵力進行艦機協同、區域制空、對海對陸打擊等科目演練。

早前，央視新聞也報導，4月2日，大陸多支海警艦艇編隊持續在台灣島周邊海域展開執法演練。

在連續兩天對台軍演後，據共軍東部戰區官方微博晚間發布訊息指，東部戰區新聞發言人施毅表示，4月1日至2日，解放軍東部戰區圓滿完成聯合演訓各項任務，全面檢驗了部隊一體化聯合作戰能力。

他還說，戰區部隊時刻保持高度戒備，持續加強練兵備戰，堅決挫敗一切「台獨」分裂行徑。

軍演

延伸閱讀

國防部發布監控共軍影片 強調捍衛主權決心不變

法新社：中國在台周邊軍演 強調台灣能源弱點

影／央視直播共軍演練遠火摧毀高雄永安天然氣接收站

影／共軍稱演練「遠程火力實彈射擊」：模擬對重要港口精確打擊

相關新聞

共軍宣布軍演「圓滿完成」 強調堅決挫敗台獨

在昨、今日持續對台軍演下，共軍東部戰區2日晚間宣布，「圓滿完成聯合演訓各項任務，全面檢驗了部隊一體化聯合作戰能力」。共軍...

軍演後...陸國防部：正告賴清德當局「玩火者必自焚」

共軍連續兩日對台軍演，大陸國防部發言人張曉剛晚間指出，實戰化聯合演訓，展示打擊，「台獨」挑釁的強大能力，傳遞捍衛國家主權...

大陸海警今仍對台執法演練 檢驗「重要港口管控能力」

中共東部戰區對台發動演習，此次演練科目上首次提及要域要道封控。今日大陸官媒央視報導顯示，分別位於基隆、高雄、台中、花蓮外...

陸軍事專家：共軍航艦可阻斷台灣能源資源進口「生命線」

解放軍東部戰區2日上午宣布展開「海峽雷霆-2025A」演練，隨後公布組織山東艦航艦編隊於台灣以東海空域參與軍演。大陸國防...

海峽雷霆軍演31艦36機出海 我軍方證實中共民兵船參演

共軍東部戰區昨天發動對台軍演，今天上午定名為「海峽雷霆-2025A」演習，國防部表示，到下午1時為止，共統計到21艘共艦...

法新社：中國在台周邊軍演 強調台灣能源弱點

法新社2日引述分析家報導，中國大陸本周在台灣周邊軍演意在對台灣領導層發出明確訊號，即兩岸開戰時北京可將台灣與外界隔絕以迫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。