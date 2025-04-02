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海峽雷霆軍演31艦36機出海 我軍方證實中共民兵船參演

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
共軍東部戰區發動對台軍演，定名為「海峽雷霆-2025A」演習，國防部表示，到2日下午1時為止，共統計到21艘共艦、10艘海警船及27架次共機在台海周圍活動。圖／國防部提供
共軍東部戰區發動對台軍演，定名為「海峽雷霆-2025A」演習，國防部表示，到2日下午1時為止，共統計到21艘共艦、10艘海警船及27架次共機在台海周圍活動。圖／國防部提供

共軍東部戰區昨天發動對台軍演，今天上午定名為「海峽雷霆-2025A」演習，國防部表示，到下午1時為止，共統計到21艘共艦、10艘海警船及27架次共機在台海周圍活動。軍方及海巡署也證實，發現3艘疑似中共民兵船在花蓮港外海活動，海巡署已經嚴密監控應處。

參謀本部作計室聯戰處長董冀星少將指出，我方持續執行立即備戰操演，並且將視威脅提升的情況評估是否提升戰備等級。

謝日升表示，共軍演練項目包括查證識別、警告驅離及攔截扣押等，驗證區域管控、聯合封控及精打擊要等能力。從今天早晨6時08分起，台海周邊聚集有13艘共艦、10艘海警船(含外島3艘)，西太平洋則有山東號編8艘共艦，在距離鵝鑾鼻東方約190浬處游弋。

空中兵力方面，到下午1時30分為止，共偵獲主、輔戰機、直升機及無人機27架次，其中11架進入我應變區。其中山東號艦載機共起降9架次。謝世升說，共機數量持續增加中，到下午2時為止，已增加到36架次共機出海，其中30架跨越中線進入我應變區。

海巡署副署長謝慶欽說明，海巡署在昨天上午9時成立應變中心，全程掌握中共海警船的動向並部署以2至3艘海巡艦艇監控海警船，到下午為止，台海中線以東的台灣周圍海域有9艘對岸海警船，沿著我24浬鄰接區活動，我方以11艦11艇應對。

謝慶欽強調，中共海警船所謂的執法巡查，完全是惡意騷擾恫嚇、破壞區域和平穩定。他指出，去年金門事件後，中共在金門水域展開執法巡查，但去年7月30日雙方簽署協商紀要後、事件和平落幕，中共仍未停止侵擾，金門水域已有67次，平均每月4次、每次2小時。

謝日升說，我方昨天掌握到共軍再劃設的禁航區範圍內進行實彈射擊演習，射擊的彈藥彈種還需要時間判斷，目前海空域已經開放。

謝日升並證實，我方在過去兩天中的確有掌握到中共海上民兵的行動，軍方配合海巡署共同應對。謝慶欽則說，海巡署的確發現3艘疑似中共民兵船參加共軍操演，不過距離花蓮港外海約138到140浬間，距台相當遙遠，海巡署運用情監偵手段持續監控。

謝慶欽說，之前的軍演也曾經碰到中共民兵船配合海警進行灰色地帶襲擾，國安團隊都有完整蒐證，也有嚴密監控和妥適應處。

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