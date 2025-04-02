聽新聞
0:00 / 0:00
陸軍事專家：共軍航艦可阻斷台灣能源資源進口「生命線」
解放軍東部戰區2日上午宣布展開「海峽雷霆-2025A」演練，隨後公布組織山東艦航艦編隊於台灣以東海空域參與軍演。大陸國防大學教授張弛接受央視專訪時指出，共軍航艦編隊在台灣以東區域的存在，將從軍事上阻斷3條線：台灣能源資源進口的生命線、外面向台灣提供援助的支援線、台獨分裂勢力的外逃線。
2日截至16時，解放軍東部戰區先後發布3則軍演訊息。2日8時，解放軍東部戰區新聞發言人施毅宣布，4月2日，中國人民解放軍東部戰區位台灣海峽中部、南部相關海域組織「海峽雷霆-2025A」演練，重點實施查證識別、警告驅離、攔截扣押等科目，檢驗部隊區域管控、聯合封控、精打擊要能力。
10時，施毅表示，2日，解放軍東部戰區陸軍部隊，按照「海峽雷霆-2025A」演練計劃，位東海相關海域實施遠程火力實彈射擊演練，對重要港口、能源設施等模擬目標進行精確打擊，取得了預期效果。
14時，施毅再度發布消息稱，2日，解放軍東部戰區組織山東艦航艦編隊位台島以東海空域，與海空兵力進行艦機協同、區域制空、對海對陸打擊等科目演練，重點檢驗內線外線一體聯動、立體封控和諸軍兵種聯合作戰能力。
張弛說，近年來，解放軍航艦編隊已常態化出島鏈進行訓練，並且好幾次在台灣以東進行演習。從這幾次共軍演練的航艦卡位來看，大陸航艦編隊占據了咽喉要道，形成一道堅固的海上屏障，塑造了一種「外阻內壓」，或者說「外阻內封」的態勢。
解放軍東部戰區14時10分發布本次軍演第4張主題海報《鎖控》，這張海報在台灣東南外海即呈現1艘航空母艦，下方還有「圍鎖瞰制 盡在掌握」8個大字。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言