快訊

嘉義廢棄民宅前驚見男嬰…遭遺棄躺紙箱「死亡多時」 警追查生母

來台旅遊遇橫禍…日本婦人走高雄人行道遭撞 急救16天不治

直擊／木村拓哉來了！不明人士擋鏡頭、現場爆推擠 粉絲痛哭

聽新聞
0:00 / 0:00

陸軍事專家：共軍航艦可阻斷台灣能源資源進口「生命線」

聯合報／ 大陸中心／即時報導
我國防部1日表示，3月29日起，即陸續掌握中共山東號航艦編隊等機艦動態，山東艦於3月31日進入台灣應變區。圖為2019年12月17日，大陸首艘國產航空母艦山東艦在海南三亞某軍港交付中共海軍。（新華社）
我國防部1日表示，3月29日起，即陸續掌握中共山東號航艦編隊等機艦動態，山東艦於3月31日進入台灣應變區。圖為2019年12月17日，大陸首艘國產航空母艦山東艦在海南三亞某軍港交付中共海軍。（新華社）

解放軍東部戰區2日上午宣布展開「海峽雷霆-2025A」演練，隨後公布組織山東艦航艦編隊於台灣以東海空域參與軍演。大陸國防大學教授張弛接受央視專訪時指出，共軍航艦編隊在台灣以東區域的存在，將從軍事上阻斷3條線：台灣能源資源進口的生命線、外面向台灣提供援助的支援線、台獨分裂勢力的外逃線。

2日截至16時，解放軍東部戰區先後發布3則軍演訊息。2日8時，解放軍東部戰區新聞發言人施毅宣布，4月2日，中國人民解放軍東部戰區位台灣海峽中部、南部相關海域組織「海峽雷霆-2025A」演練，重點實施查證識別、警告驅離、攔截扣押等科目，檢驗部隊區域管控、聯合封控、精打擊要能力。

10時，施毅表示，2日，解放軍東部戰區陸軍部隊，按照「海峽雷霆-2025A」演練計劃，位東海相關海域實施遠程火力實彈射擊演練，對重要港口、能源設施等模擬目標進行精確打擊，取得了預期效果。

14時，施毅再度發布消息稱，2日，解放軍東部戰區組織山東艦航艦編隊位台島以東海空域，與海空兵力進行艦機協同、區域制空、對海對陸打擊等科目演練，重點檢驗內線外線一體聯動、立體封控和諸軍兵種聯合作戰能力。

張弛說，近年來，解放軍航艦編隊已常態化出島鏈進行訓練，並且好幾次在台灣以東進行演習。從這幾次共軍演練的航艦卡位來看，大陸航艦編隊占據了咽喉要道，形成一道堅固的海上屏障，塑造了一種「外阻內壓」，或者說「外阻內封」的態勢。

解放軍東部戰區14時10分發布本次軍演第4張主題海報《鎖控》，這張海報在台灣東南外海即呈現1艘航空母艦，下方還有「圍鎖瞰制 盡在掌握」8個大字。

解放軍東部戰區2日下午發布本次軍演第四張主題海報《鎖控》，這張海報在台灣東南外海即呈現一艘行空母艦。（圖／取自解放軍東部戰區微信公眾號）
解放軍東部戰區2日下午發布本次軍演第四張主題海報《鎖控》，這張海報在台灣東南外海即呈現一艘行空母艦。（圖／取自解放軍東部戰區微信公眾號）

軍演

延伸閱讀

解放軍對台軍演 台方：啟動「立即備戰操演」 隨時提升戰備

分析：美防長才結束亞洲行 解放軍就演習劍指美國

影／央視直播共軍演練遠火摧毀高雄永安天然氣接收站

漢口街101成共軍演訓目標？蔣萬安說話了：造成民眾反感

相關新聞

共軍新駁船演練衛星圖曝！紐時：登台選項更多 犯台威脅更真

紐約時報援引衛星圖像，曝光中國近期在廣州西南海域進行新型登陸駁船的演練，可見共軍將三艘特殊駁船的首尾相連，從外海深處搭建...

影／央視直播共軍演練遠火摧毀高雄永安天然氣接收站

解放軍東部戰區宣布2日按「海峽雷霆-2025A」演練計劃，於東海相關海域實施遠程火力實彈射擊演練，對台灣重要港口、能源設...

影／共軍稱演練「遠程火力實彈射擊」：模擬對重要港口精確打擊

共軍東部戰區新聞發言人施毅2日表示，東部戰區陸軍部隊，按照「海峽雷霆-2025A」演練計劃，位東海相關海域實施遠程火力實...

陸軍事專家：共軍航艦可阻斷台灣能源資源進口「生命線」

解放軍東部戰區2日上午宣布展開「海峽雷霆-2025A」演練，隨後公布組織山東艦航艦編隊於台灣以東海空域參與軍演。大陸國防...

回應賴17條 解放軍演「首提」要域要道封控 白宮：反對片面改變現狀

中國人民解放軍東部戰區1日組織陸海空火等兵力，在台灣周邊聯合演訓，首度納入「要域要道封控」，提升封鎖台海能力，中國國台辦...

美準參聯會主席：兩岸實力嚴重失衡 將視台需求 維持足夠自衛力

美國準參謀首長聯席會議主席凱恩(John D. Caine)1日表示，台海兩岸實力嚴重失衡，他將檢視台灣需求並提出建議。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。