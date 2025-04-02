陸軍事專家：共軍航艦可阻斷台灣能源資源進口「生命線」

解放軍東部戰區2日上午宣布展開「海峽雷霆-2025A」演練，隨後公布組織山東艦航艦編隊於台灣以東海空域參與軍演。大陸國防大學教授張弛接受央視專訪時指出，共軍航艦編隊在台灣以東區域的存在，將從軍事上阻斷3條線：台灣能源資源進口的生命線、外面向台灣提供援助的支援線、台獨分裂勢力的外逃線。

2日截至16時，解放軍東部戰區先後發布3則軍演訊息。2日8時，解放軍東部戰區新聞發言人施毅宣布，4月2日，中國人民解放軍東部戰區位台灣海峽中部、南部相關海域組織「海峽雷霆-2025A」演練，重點實施查證識別、警告驅離、攔截扣押等科目，檢驗部隊區域管控、聯合封控、精打擊要能力。

10時，施毅表示，2日，解放軍東部戰區陸軍部隊，按照「海峽雷霆-2025A」演練計劃，位東海相關海域實施遠程火力實彈射擊演練，對重要港口、能源設施等模擬目標進行精確打擊，取得了預期效果。

14時，施毅再度發布消息稱，2日，解放軍東部戰區組織山東艦航艦編隊位台島以東海空域，與海空兵力進行艦機協同、區域制空、對海對陸打擊等科目演練，重點檢驗內線外線一體聯動、立體封控和諸軍兵種聯合作戰能力。

張弛說，近年來，解放軍航艦編隊已常態化出島鏈進行訓練，並且好幾次在台灣以東進行演習。從這幾次共軍演練的航艦卡位來看，大陸航艦編隊占據了咽喉要道，形成一道堅固的海上屏障，塑造了一種「外阻內壓」，或者說「外阻內封」的態勢。