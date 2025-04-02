台灣不再超難打？紐時：對岸巨型駁船 可能解決登陸和後勤問題

正值中共解放軍在台灣周邊舉行軍演之際，紐約時報報導，如果中國大陸運用新建的駁船，將它們連接起來，形成由深水域延伸到海灘的登陸橋，將能讓大量部隊、重型裝備和車輛直接上岸，從而克服攻台的後勤問題。

最近幾周，中國有三艘特殊駁船在廣州西南大約220英里（約354公里）的海域進行演習。這些駁船最長的有607英尺（約185公尺），具重型伸縮支柱，即使是惡劣天候，也能讓駁船停靠在海床上，再分別架起登陸橋，形成一條長達2,700英尺（約823公尺）的棧橋。

衛星圖片顯示，這些駁船與民用貨輪和渡輪共同進行演習。根據紐時，商船靠在離海岸最遠的兩艘大型駁船旁邊，很可能是在練習如何就地裝卸車輛和人員。

中國最近在談及台灣軍力的節目裡介紹這些駁船，「將碼頭和橋樑合而為一」，重型作戰設備能在不碰水的情況下登陸。

專家說，運用新駁船，中國對於何時何地讓數萬名解放軍士兵及其武器和車輛登陸台灣，將有更多的選擇，這使得對岸的入侵威脅更具可信度。

美國海軍退役情報官員、新駁船研究報告的聯合撰述者達姆（J. Michael Dahm）認為，中國部隊正迅速克服入侵的後勤障礙。達姆曾懷疑解放軍能在2027年做好攻台準備，但過去12到18個月，因為看到中國的基礎設施規模以及能力大有進展，例如登陸用駁船，他的想法有了變化。

紐時報導，中國距離找到登陸台灣的萬無一失解決方案，可能還有一段路要走。台灣學者揭仲說，解放軍有可能在更大規模軍演（可能是今年稍晚）進一步測試這些新駁船的能力。