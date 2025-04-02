譴責中共軍演 國民黨籲國安調查柯建銘是否遭共諜滲透

中共連續兩日的軍事演習，國民黨再次嚴厲譴責。國政基金會副執行長凌濤表示，如今民進黨團總召柯建銘接連發起大惡罷，破壞台灣民主，阻撓能源政策落實，他的兒子卻在大陸經商。不禁令人懷疑柯建銘是否也遭共諜滲透？否則為何要如此破壞台灣民主與國家安全？國安單位及檢調機關應立即展開調查。

凌濤指出，今日中共軍演「海峽雷霆-2025A」進行聯合封控，對台灣的能源、軍事及民生運補造成封鎖，國民黨予以嚴厲譴責。兩岸關係若陷入敵意螺旋，將是最糟糕的發展。維護台灣的民主、自由、法治，以及促進兩岸和平穩定，是台灣人民最深切的期待。任何一方挑起對抗，只會加劇緊張，全世界都不樂見。

凌濤說，我國燃氣發電比例高達47.2%，每天仰賴一艘LNG船運補。昨日，一艘來自澳洲的LNG船因繞行而延遲進港，國安團隊如何應對？台灣的LNG存量僅能支撐10天，面對可能的電力中斷風險，國安團隊卻保持沉默，如何讓國人安心？

「除了販賣亡國感，保台還能做什麼？」凌濤表示，國民黨主張立即重啟核電，確保能源安全，才是當務之急！「2025TTX國際兵推」對台灣能源安全的模擬演練顯示，風險係數高達0.99，幾乎爆表，甚至連AIT前處長都質疑「為什麼台灣政府要反對核能？」

此外，凌濤批評，民進黨不顧73%民意擔憂電價飆漲並支持核電延役，執意阻擋核三延役。柯建銘竟親自介入電價政策，不僅阻止經濟部長郭智輝發言，還對水電價進行干預，簡直是破壞台灣能源安全的最大推手。他也呼籲，別再空喊亡國感，重啟核電才能真正備戰。