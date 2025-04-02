影／央視直播共軍演練遠火摧毀高雄永安天然氣接收站

解放軍東部戰區宣布2日按「海峽雷霆-2025A」演練計劃，於東海相關海域實施遠程火力實彈射擊演練，對台灣重要港口、能源設施等模擬目標進行精確打擊。在央視演習直播中，刻意播放參與演習的解放軍通報：「我旅永安天然氣接收站射擊完畢」，並稱目標已被摧毀。

解放軍東部戰區新聞發言人施毅上午8時宣布，4月2日，中國人民解放軍東部戰區位台灣海峽中部、南部相關海域組織「海峽雷霆-2025A」演練，重點實施查證識別、警告驅離、攔截扣押等科目，檢驗部隊區域管控、聯合封控、精打擊要能力。

施毅隨後又於10時宣布，按照「海峽雷霆-2025A」演練計劃，位東海相關海域實施遠程火力實彈射擊演練，對重要港口、能源設施等模擬目標進行精確打擊，取得了預期效果。

央視新聞則直播東部戰區遠火實彈射擊現場，從直播訊息來看，共軍此次演練以「遠箱火」（箱式遠程火箭炮）摧毀位於高雄的永安液化天然氣接收站，此次演練共計發射16發炮彈。

大陸國防大學教授張弛表示，遠箱火也被叫做「越海殺器」，它最大的優點就是「量大管飽」。遠箱火主要有四個特點：射程遠、精度高、火力猛、造價低。

張弛稱，遠箱火能夠擔當「越海殺器」的重任，也表明解放軍打擊台獨分裂勢力的手段更加豐富、更加強有力。央視軍事頻道透露，執行此次軍演這項打擊任務的分隊，曾多次參加反台獨軍事行動，去年7月還被中共中央軍委授予「模範火箭炮兵連」榮譽稱號。

位於高雄市永安區的中油永安液化天然氣廠是台灣第一座液化天然氣專用接收站，建站初期設計總儲量為150萬噸，二期設計總儲量為300萬噸，現總儲量達450萬噸，是台灣目前最大液化天然氣接收站。

前總統蔡英文上任後積極推動綠能，也使得台灣能源日益仰賴進口天然氣。根據經濟能源署官網資料，2023年台灣能源總供給中有96.7％仰賴進口，整體能源供應中天然氣佔比為20.2％。因此，若永安天然氣接收站遭共軍摧毀，無疑將嚴重影響台灣整體能源及電力供應。