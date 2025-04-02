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一旦中共圍台，台灣的能源能撐多久？學者給答案了

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
LNG船受軍演影響未依時程進港，對台灣能源供應構成極大風險。（美聯社）
LNG船受軍演影響未依時程進港，對台灣能源供應構成極大風險。（美聯社）

LNG船受軍演影響未依時程進港，未來一旦中共圍台，台灣的能源能撐多久？中央大學經濟系教授吳大任表示，台灣天然氣庫存在夏天約7天，平常日最多約14天，如果中國大陸封鎖天數超過庫存天數，台灣就有斷氣風險，封鎖超一個月，問題就非常嚴重，因此如果天然氣取代燃煤，運輸及儲存能力沒有同步增加，對安全存量沒有幫助。

吳大任表示，台灣能源指標中有一個變數是天然氣周轉率，如果根據目前前能源狀況估算，夏天因為用電多，天然氣庫存約7天，平常日約10幾天至14天左右，一旦中共封鎖造成天然氣運不進來，超過庫存天數就有斷氣風險，目前可撐十幾天，若封鎖一個月，問題就很嚴重。

吳大任表示，台灣目前能源供應基載主要靠火力及核能，但很大問題是核能將在5月核三廠二號機退場後，完全沒有核電，只能靠火力。雖然還有再生能源，但再生能源比率不高，而且供應不穩定，如果遇到陽光不足，風力不足，太陽能及風力發電都會下降。

他說，目前以火力發電為主，包括煤及天然氣，但煤有減碳問題，因此主要仰賴天然氣，政府也希望天然氣占比可以提升到50%，但天然氣接收站及儲存都屬嫌惡設施，面臨民眾抗爭，造成天然氣接收也有問題，能源供應穩定性連帶受影響。

吳大任強調，雖然政府希望盡量用天氣取代燃煤，但天然氣要增加，運輸及儲存能力也要同步增加，否則無法提升安全存量。他說，中國大陸也很清楚台灣能源困境，「只要四周圍一個月，台灣就沒有電可用」。

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