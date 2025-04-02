學者：中共軍演向美釋訊號 中國東亞軍事活動仍活躍

共軍在台灣周邊展開聯合演訓，美國學者今天分析，北京可能藉此向美國釋出訊號，表明中國在東亞的軍事活動活躍，措辭強硬的川普政府無法改變；而共軍將海警納入接近台灣的行動，藉以強化在「其主權水域」內執法的論述。

共軍東部戰區1日先是宣布在台灣周邊展開聯合演訓，時隔一天，又宣布東部戰區在台灣海峽中部、南部相關海域組織「海峽雷霆-2025A」演練。

對此，前美國在台協會（AIT）理事主席、現為華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）非常駐資深研究員卜睿哲（Richard Bush）以電子郵件回覆中央社記者詢問表示，北京此舉可能是向美國新政府釋出訊號，表明中國在東亞地區的軍事活動活躍，措辭強硬的川普政府無法改變此一情況。

共軍這波演習時間點正值美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）甫結束印太訪問行程。赫格塞斯多次強調美國強化嚇阻的重要，他訪問日本期間也說，在因應中國侵略行為上，日本是不可或缺的夥伴，協助華府在包括台海等地區建立「可信」的嚇阻力量。

卜睿哲分析，取決於共軍多早之前掌握赫格塞斯的行程，但此舉可能是「歡迎」赫格塞斯的舉措。他也認為，這是北京自2016年開始的「不動武的脅迫行動」（coercion without violence）中的一環，目的是為了嚇唬台灣民眾，削弱他們對未來的信心。

中共東部戰區1日無預警宣布對台軍演，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣周邊組織艦機多向抵近，並指稱「這是對台獨分裂勢力的嚴重警告和有力遏制」。台灣國防部指出，中共71架次軍機、軍艦21艘、4艘海警船在台海周邊與西太平洋實施操演，山東號航空母艦位於台灣東南方220浬。

華府智庫「全球台灣研究中心」（Global TaiwanInstitute）副主任鄭哲軒（John Dotson）受訪表示，從初步觀察及中國政府釋出的訊息來看，這似乎又是一場為了強化論述及實際訓練的演習，以加強解放軍海、空軍封鎖台灣的能力。

另外，鄭哲軒分析，「海警實際上是海軍的一部分」，中國持續將海警用於更接近台灣沿岸的行動，藉以強化這些行動是在「其主權水域內執法行動」的論調。

鄭哲軒也指出，中國通常企圖將其軍事演習描述成是台灣政治人物挑釁造成的結果，這次是針對總統賴清德3月13日的發言。不過，對於這些演習最佳的理解方式是，所謂的「挑釁」其實只是為原本已計劃好的行動提供藉口。

賴總統3月13日召開國安高層會議，定調中國為境外敵對勢力，並針對中國統戰滲透威脅提出因應策略，包括恢復軍事審判制度等。