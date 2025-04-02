影／共軍稱演練「遠程火力實彈射擊」：模擬對重要港口精確打擊

共軍東部戰區新聞發言人施毅2日表示，東部戰區陸軍部隊，按照「海峽雷霆-2025A」演練計劃，位東海相關海域實施遠程火力實彈射擊演練，對重要港口、能源設施等模擬目標進行精確打擊，取得了預期效果。

解放軍東部戰區2日在台灣海峽中部、南部相關海域組織「海峽雷霆-2025A」演練，重點實施查證識別、警告驅離、攔截扣押等科目，檢驗部隊區域管控、聯合封控、精打擊要能力。

央視旗下自媒體「玉淵譚天」指出，新代號代表解放軍遏「獨」的軍事手段愈來愈全面，當演訓以雷霆萬鈞之勢懾封「台獨」分裂分子的「毒蟲」和「走犬」。

「玉淵譚天」提到，解放軍位於台海周邊開展「海峽雷霆-2025A」行動，是針對賴清德謀「獨」言行的再一次有力反制。從去年的「聯合利劍」行動到如今的「海峽雷霆」行動，代號的變化意味著解放軍遏「獨」的軍事手段愈來愈全面，當演訓以雷霆萬鈞之勢懾封「台獨」分裂分子的「毒蟲」和「走犬」，正告「台獨」分裂分子沒有出路，世界上只有一個中國，正如這句詩：來如雷霆收震怒，罷如江海凝清光。

2024年5月，解放軍東部戰區開展「聯合利劍-2024A」演習，在台灣北部、南部、東部及金門島、馬祖列島、烏坵嶼、東引島周邊開展聯合演訓。各艦按計劃抵達目標海域後，展開戰鬥部署。東部戰區空軍出動數十架次戰機成體系實施環台戰巡、繞外島巡航。

2024年10月，解放軍東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島南部、台島以東，開展「聯合利劍-2024B」演習，重點演練海空戰備警巡、要港要域封控、對海對陸打擊、奪取綜合制權等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。