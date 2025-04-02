快訊

金秀賢「未對金賽綸道歉」惹怒家屬　8好友將發聲明戳破謊言

富比士2025年億萬富豪榜出爐 台灣排名居前的是他們仨

中職／克迪掉5號洋投因生涯規畫離隊 兄弟回歸4位外援

中共軍演 民進黨表達最嚴厲譴責

中央社／ 台北2日電

民進黨中國部今天說，中共當局一再使用軍事恫嚇、懲獨惡法、經濟脅迫、外交打壓、認知作戰等五大伎倆施壓台灣，試圖要台灣人民屈服，窮兵黷武、執迷不悟，民進黨中國部要表達最嚴厲譴責。

民進黨中國部透過臉書專頁表示，中共繼昨天在台灣周邊展開聯合演訓後，共軍東部戰區今天再發公告，在台灣海峽中部、南部相關海域組織「海峽雷霆-2025A」演練，完全是窮兵黷武、執迷不悟。

民進黨中國部指出，中共當局近期不僅對台灣擴大文攻武嚇，更在印太地區進行各種軍事與海上灰色地帶襲擾，試圖改變現狀從中獲利，徹頭徹尾是印太地區的「麻煩製造者」與「和平破壞者」。

民進黨中國部批評，中國內部面臨經濟與民生問題重重，外資外商缺乏信心到必須中國領導人習近平親自「喊話」、青年失業率居高不下、國內消費與房地產市場仍一蹶不振、更多金融風險與債務危機隨時可能引爆，中國人民看不見未來希望只好選擇「躺平、內卷、出走」。

民進黨中國部說，中國政府不思考把更多的心力與資源投入改善經濟民生問題，居然還一再耗費鉅資發動軍事演習，這些作為只會招致中國民眾的不幸，以及更多周邊國家的反感。

民進黨中國部強調，面對中共對台灣的明顯惡意，以及對全球和平與國際秩序的公然挑釁，民進黨政府一直在謹慎應對，包括總統賴清德提出「國安17策」、提升全民防衛韌性、增強國防實力以及擴大經濟全球佈局，都是在強化台灣韌性，以捍衛國家主權、守護民主自由，以「實力」確保台灣繼續走在「和平、繁榮」的路上。

軍演

延伸閱讀

涉共諜案綠助理搞罷免 藍黨團：民進黨受中南海指示？

質疑賴清德任副總統府也有共諜 羅智強：踩著游錫堃遮什麼？

批民進黨為大惡罷癱瘓國會 國民黨團：國家亂源

綠委助理涉洩密 廖先翔諷：我成共諜最想罷免的人

相關新聞

影／共軍稱演練「遠程火力實彈射擊」：模擬對重要港口精確打擊

共軍東部戰區新聞發言人施毅2日表示，東部戰區陸軍部隊，按照「海峽雷霆-2025A」演練計劃，位東海相關海域實施遠程火力實...

中共軍演閩南語喊話 陸網友納悶：台灣民眾聽得懂嗎？

中共解放軍東部戰區昨天起進行聯合演訓，除了發布的網路文宣影片內容採「正體字」非簡體字，昨天下午中共海警1303艦更以閩南...

影／中共台海軍演 國軍維持正常跳傘訓練不鬆懈

中共解放軍東部戰區昨天宣布為遏止台獨勢力，在台周邊展開聯合軍事演訓，並動員陸軍、海軍、空軍、火箭軍，派出艦機多向抵近台灣...

一旦中共圍台，台灣的能源能撐多久？學者給答案了

LNG船受軍演影響未依時程進港，未來一旦中共圍台，台灣的能源能撐多久？中央大學經濟系教授吳大任表示，台灣天然氣庫存在夏天...

共軍連日軍演 林佳龍感謝華府支持台海和平穩定

解放軍連日在台灣周邊舉行演習，衝擊區域情勢，外交部長林佳龍今（2日）透過新聞稿，感謝美國白宮與美國國務院重申「美國對台海...

漢口街101成共軍演訓目標？蔣萬安說話了：造成民眾反感

中共解放軍東部戰區宣布4月1日起發動軍演，微博也狂發宣傳圖其中一支「降妖除魔」影片首度放入台北市景象，包含台北101大樓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。