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共軍連日軍演 林佳龍感謝華府支持台海和平穩定

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導

解放軍連日在台灣周邊舉行演習，衝擊區域情勢，外交部長林佳龍今（2日）透過新聞稿，感謝美國白宮與美國國務院重申「美國對台海和平與穩定的支持，反對以武力或脅迫手段改變現狀」的立場，他說，國際社會非常清楚中國是麻煩製造者，更是企圖挑戰現狀的一方，我國作為國際社會負責任的成員，將持續與美國等友盟合作，確保區域及台海的和平穩定和繁榮。

林佳龍表示，針對中國頻繁在台灣周邊進行軍事行動及灰色地帶襲擾，國際社會非常清楚中國是台海乃至全球的「麻煩製造者」，更是企圖挑戰現狀的一方。

林佳龍指出，我國作為國際社會負責任的成員，將持續與美國及友盟國家合作，共同確保區域及台海的和平、穩定與繁榮，維護印太地區的自由開放、捍衛以規則為基礎的國際秩序；也呼籲各國共同關切中國對台灣的軍事威脅、法律戰等灰色地帶脅迫，以及片面升高區域情勢的作為。

軍演

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