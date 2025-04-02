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中共軍演閩南語喊話 陸網友納悶：台灣民眾聽得懂嗎？
中共解放軍東部戰區昨天起進行聯合演訓，除了發布的網路文宣影片內容採「正體字」非簡體字，昨天下午中共海警1303艦更以閩南語喊話「搞台獨就是死路一條」。
根據抖音「國家應急廣播」釋出的影片，海警1303艦昨演訓時以台語在海上廣播，「台灣前途在於國家統一，台胞福祉繫於民族復興，搞台獨就是死路一條，搞武力對抗沒有出路，請你們不要誤判形勢、引火燒身，否則將粉身碎骨」。
不過，不少大陸網友狀況外，「閩南語跟台灣話是一樣嗎？」、「台灣同胞等我，我去教你們說閩南話」、「這腔既廈門又漳州」、「台灣民眾聽得懂嗎？」、「別理他，講中國國語」、「講普通話，沒必要再慣著他們」。
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