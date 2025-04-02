中共軍演閩南語喊話 陸網友納悶：台灣民眾聽得懂嗎？

中共解放軍東部戰區昨天起進行聯合演訓，除了發布的網路文宣影片內容採「正體字」非簡體字，昨天下午中共海警1303艦更以閩南語喊話「搞台獨就是死路一條」。

根據抖音「國家應急廣播」釋出的影片，海警1303艦昨演訓時以台語在海上廣播，「台灣前途在於國家統一，台胞福祉繫於民族復興，搞台獨就是死路一條，搞武力對抗沒有出路，請你們不要誤判形勢、引火燒身，否則將粉身碎骨」。