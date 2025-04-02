漢口街101成共軍演訓目標？蔣萬安說話了：造成民眾反感

中共解放軍東部戰區宣布4月1日起發動軍演，微博也狂發宣傳圖其中一支「降妖除魔」影片首度放入台北市景象，包含台北101大樓及漢口街一段，令人吃驚。蔣萬安今表示，對岸軍演會造成台灣民眾反感，譴責任何傷害台灣、帶來對抗的行為。

蔣萬安今天也再度強調，兩岸要「要多一些對話，少一些對峙。」

對於市府是否有相關的民防強化？蔣萬安說，昨天台北市後備指揮部，在接獲中央國防部指示後，已經在昨天上午10點，進行二級強化戒備，昨天中午前也進入台北市災害應變中心開設，昨天也是演習的兵棋推演，兵役局、消防局也到EOC進行了解，配合相關應變。

蔣萬安今天出席南港區里長座談，對於近期中共大規模軍演，蔣萬安表示，對岸的軍演會傷害台灣，也一定會造成台灣民眾反感，他當然譴責任何傷害台灣，帶來對抗的行為。