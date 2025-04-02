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共軍軍演挺高安國 嚴德發：絕大多數榮民都很愛國

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
退輔會主委嚴德發。圖／報系資料照
退輔會主委嚴德發。圖／報系資料照

中共東部戰區發動「海峽雷霆-2025A」對台軍演，昨日更聲援因共諜案遭羈押禁見的退將高安國。曾擔任國防部長的退輔會主委嚴德發表示，中共用多元手段滲透、統戰現役、退役軍人，退輔會已經加強宣導。嚴德發強調「絕大多數退役軍人都愛國，願意守護家園。」

嚴德發說，退輔會強化對退役軍人的反滲透、反統戰工作。他指出，「榮民在哪、退輔會服務就在哪」，強化榮民照顧讓他們有愛國心。同時榮服處也把退役軍人犯案的一些案例不斷宣導，提醒退役軍人觸法有很重罰則，希望榮民都要提高警覺。他並說，退輔會透過榮光雙週刊、退伍軍人分區座談、榮服處懇親訪視等宣傳方法，加強宣教。

另一方面，退輔會為加速退役官兵重返職場，推動建置「軍民專長轉銜對照表」，預計今年5月底進行採購，明年12月完成委商建置，力拚2027年1月1日正式啟用。

嚴德發說，「軍民專長轉銜系統」主要目的是增加軍人招募誘因、提供退役軍人就業率，不管是待遇調高、後續出路都有規劃，所以退輔會在去年7月邀集國防部、勞動部、經濟部、教育部等部會啟動成立跨部會小組，將軍職專長與民間專長對接，運用AI技術建立平台，轉換為就業工作，預計明年年底可以完成。

軍演

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