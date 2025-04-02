【即時短評】中美夾殺戰略困局 賴政府如何安民心？

中共連續2天宣布在台灣周邊軍事演習，一方面持續試探美國對台乃至印太地區的戰略底線，更重要的是對「賴十七條」的回應，而與此同時，美國總統川普預計宣布「對等關稅」。面對美中對台在經貿與政治上的步步進逼，賴政府必須務實提出完整因應策略，以安定民心。

中國大陸持續在印太區域軍事演練，範除了台海周邊更遍及日、韓、菲律賓、澳洲等區域，陸方在海上灰色地帶侵擾已成「新常態」。但值得注意的是，在賴總統上月13日提出十七項因應中國統戰作為後，共軍隨即在17日發動聯合戰備警巡。共軍昨天啟動的聯合演訓雖無代號，但強調是對「台獨」分裂勢力的嚴重警告與遏制，今又宣布對台「海峽雷霆-2025A」演練。

陸方此次大動作聯合演訓，毫無疑問是針對「賴十七條」而來，透過軍事與政治恫嚇台灣的目的不言可喻。但除此之外，美國川普政府剛上台不久，陸方持續在印太與台海周遭進行「軍事行動」，當然也意在測試美國對於相關區域的戰略底線，用白話文說就是在挑戰美方的「容忍度」。

台灣除了要面對中共在軍事與政治上的威脅，台美關係在經貿層次上也備受考驗。美國總統川普預計宣布「齊頭式」的對等關稅，台灣也恐難以倖免，而在此前夕，美國貿易代表署（USTR）公布「2025年對外貿易障礙評估報告」，點名台灣對美規車、以及美豬美牛設限。

可以說，在兩岸關係、台美關係乃至於美中台關係上，台灣都碰到嚴峻的挑戰；尤其，在可能的「川習會」之前，美中雙方勢必將再「出招」，各自拓展未來對話甚至是談判的戰略空間。台灣夾在美中兩強間，不論在政治、軍事、經濟等層面，稍有不慎，都可能受到影響。

賴政府對美方對台經貿措施不能只有「口號式」的應處，對於兩岸關係更不應只有「嗆聲式」的口舌之勇。在當前瞬息萬變的美中台及地緣政治變局中，台灣如何「自保」，國人高度關心與憂心。