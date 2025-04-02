共軍「海峽雷霆2025A」軍演首日 76共機19共艦擾台

中共東部戰區昨天發動對台聯合軍演，今天上午8時，東部戰區在微博公布在台灣海峽中部、南部海域組織「海峽雷霆-2025A」演習。另一方面，國防部統計，到今日清晨為止，共計偵獲共機76架、共艦15艘、公務船4艘出海擾台。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部表示，從昨（1）日清晨到今（2）日清晨6時為止，共計偵獲共機76架次、共艦15艘、公務船4艘在台海周邊活動。其中37架次共機曾跨越海峽中線進入北部、中部、西南及東部空域。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午7時25分到傍晚6時30分為止，發現中共戰鬥機、轟炸機、輔戰機15架次在台海北面空域活動。上午7時10分到下午5時10分，有37架次戰鬥機、轟炸機及輔戰機在在台海中線沿線活動，其中27架次並曾跨越中線進入我北部、西部及西南空域，並繞經鵝鑾鼻南方抵達東部外海空域。

西南空域方面，昨天下午1時15分到4時15分，計有6架戰鬥機及轟炸機出現在西南空域。在台灣東南方外海活動的山東號航空母艦編隊，從上午10時到下午4時20分為止，有14架艦載戰鬥機及直升機起飛活動。

另一方面，日本防衛省也公布，山東號編隊包括055型驅逐艦咸陽號（編號108）、052D型驅逐艦湛江號（編號165）、054A型巡防艦衡水號（編號572）在與那國島南方約440公里海域活動，大約位於我防空識別區邊緣。