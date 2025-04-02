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共軍軍演 解放軍報：若台獨挑戰底線 將採取斷然措施

聯合報／ 大陸中心／即時報導
解放軍報2日發表評論文章稱，此次軍演即是針對賴清德總統3月13日提出的「17項策略」而來。（圖／取自央視軍事微博）
解放軍報2日發表評論文章稱，此次軍演即是針對賴清德總統3月13日提出的「17項策略」而來。（圖／取自央視軍事微博）

共軍東部戰區2日在台灣海峽中部、南部展開「海峽雷霆-2025A」演練，中共軍媒《解放軍報》2日也在頭版發表《鈞聲》評論文章，直指此次軍演即是針對賴清德總統3月13日提出的「17項策略」而來。文章並稱，共軍此次行動再次證明，「賴清德當局每挑釁一次，人民軍隊就進逼一步，『台獨』分裂分子脖子上的繩索就勒得更緊，頭頂上高懸的利劍就磨得更利。」

解放軍報表示，「經過兩岸多年的交流交融、走近走親，廣大台灣同胞早已深切體會到『兩岸關係好，台灣才會好』。然而，長期頑固堅持『台獨』分裂立場的民進黨，罔顧廣大台灣同胞的真切感受和切身福祉，無視兩岸血脈相連和文脈相通的天然聯結，不斷開歷史倒車、逆潮流而動，在兩岸關係上頻繁製造事端、挑動對立對抗，一步步將寶島推向兵凶戰危的險境。」

文章稱，「自詡為『務實台獨工作者』的賴清德，多年來的反中抗中、禍台賣台之舉，更是罄竹難書」；「尤為囂張猖狂的是，就在大陸紀念施行《反分裂國家法》20周年的前一天，賴清德當局又悍然拋出所謂因應大陸『五方面威脅』的『17項策略』，進一步限縮兩岸交流、禁錮台灣同胞，形同逼迫台灣走向人人自危的『準戒嚴』。」

解放軍報強調，「100多年前中國積貧積弱，台灣被外國侵占。80年前中國打敗侵略者，收復了台灣。現在的中國，躍升為世界第二大經濟體，政治、經濟、文化、科技、軍事等實力大幅增強，更不可能再讓台灣從中國分裂出去。如果『台獨』分裂勢力挑釁逼迫，甚至挑戰底線、突破紅線，我們將不得不採取斷然措施。」

解放軍東部戰區新聞發言人施毅2日上午8時宣布，4月2日，解放軍東部戰區位台灣海峽中部、南部相關海域組織「海峽雷霆-2025A」演練，重點實施查證識別、警告驅離、攔截扣押等科目，檢驗部隊區域管控、聯合封控、精打擊要能力。

軍演

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