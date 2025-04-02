快訊

想大便大不出來？專家建議晚間「1活動」有助隔天排便

MLB／去年拿魚雷棒→今年肘傷進傷兵？史丹頓不想回答這一題

403花蓮地震周年／直擊巨石、漂流木佔據 太魯閣美景成「原始荒野」

影／「海峽雷霆-2025A」演練 陸專家：圍困「台獨」分裂勢力紮得緊

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
共軍東部戰區2日宣布，位台灣海峽中部、南部相關海域組織「海峽雷霆-2025A」演練。大陸軍事專家張弛表示，這代表要通過雷霆行動展示更加嚴厲的手段，把圍困「台獨」分裂勢力的籠子紮得更緊。（圖／取自央視）
共軍東部戰區2日宣布，位台灣海峽中部、南部相關海域組織「海峽雷霆-2025A」演練。大陸軍事專家張弛表示，這代表要通過雷霆行動展示更加嚴厲的手段，把圍困「台獨」分裂勢力的籠子紮得更緊。（圖／取自央視）

繼1日組織陸海空火等兵力，在台灣周邊聯合演訓，首度納入「要域要道封控」後，共軍東部戰區2日宣布，位台灣海峽中部、南部相關海域組織「海峽雷霆-2025A」演練。大陸軍事專家表示，這代表就是要通過雷霆行動展示更加嚴厲的手段，把圍困「台獨」分裂勢力的籠子紮得更緊。

環球時報引述大陸國防大學專家張弛表示，2日上午解放軍在台灣海峽的演習，使用「海峽雷霆-2025A」的代號，這說明解放軍遏制「台獨」分裂勢力的選項十分豐富，手段也是多樣化的。

張弛指，「對賴清德當局和『台獨』分裂勢力而言，解放軍始終保持箭在弦上，聽令敢打的戰備狀態，就如同高懸於頭頂的一把利劍和重錘，我們就是要通過雷霆行動展示更加嚴厲的手段，把圍困『台獨』分裂勢力的籠子紮得更緊，鎖鏈收得更緊，這就意味著『台獨』分裂勢力跳得越凶，我們對其進行懲戒的暴風雨就會來得越猛烈。」

東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校2日表示，當天解放軍東部戰區位台灣海峽中部、南部相關海域組織「海峽雷霆-2025A」演練，重點實施查證識別、警告驅離、攔截扣押等科目，檢驗部隊區域管控、聯合封控、精打擊要能力。

軍演

延伸閱讀

中共對台軍演！陸外交部喊必要行動 批台獨立場「螳臂擋車」

回應解放軍軍演 AIT批北京不負責任、加劇局勢緊張

央視公布對台軍演影片 陸專家：展示共軍三種軍事能力

此次軍演沒代號？ 陸專家：顯示對台演習已成常態

相關新聞

共軍軍演 解放軍報：若台獨挑戰底線 將採取斷然措施

共軍東部戰區2日在台灣海峽中部、南部展開「海峽雷霆-2025A」演練，中共軍媒《解放軍報》2日也在頭版發表《鈞聲》評論文...

新代號！共軍今在台海「海峽雷霆-2025A」演練

繼1日在台灣周邊展開聯合演訓後，共軍東部戰區2日再發公告，表示今日在台灣海峽中部、南部相關海域組織「海峽雷霆-2025A...

【即時短評】中美夾殺戰略困局 賴政府如何安民心？

中共連續2天宣布在台灣周邊軍事演習，一方面持續試探美國對台乃至印太地區的戰略底線，更重要的是對「賴十七條」的回應，而與此...

共軍「海峽雷霆2025A」軍演首日 76共機19共艦擾台

中共東部戰區昨天發動對台聯合軍演，今天上午8時，東部戰區在微博公布在台灣海峽中部、南部海域組織「海峽雷霆-2025A」演...

影／「海峽雷霆-2025A」演練 陸專家：圍困「台獨」分裂勢力紮得緊

繼1日組織陸海空火等兵力，在台灣周邊聯合演訓，首度納入「要域要道封控」後，共軍東部戰區2日宣布，位台灣海峽中部、南部相關...

共軍演訓稱「降妖除魔」陸環時社評：給賴清德當頭棒喝

共軍東部戰區1日開始組織陸海空火等兵力，對台聯合演訓。東部戰區公眾號發布相關宣傳圖像、影片，大陸海警局派出艦隊環島執法。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。