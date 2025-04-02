影／「海峽雷霆-2025A」演練 陸專家：圍困「台獨」分裂勢力紮得緊

繼1日組織陸海空火等兵力，在台灣周邊聯合演訓，首度納入「要域要道封控」後，共軍東部戰區2日宣布，位台灣海峽中部、南部相關海域組織「海峽雷霆-2025A」演練。大陸軍事專家表示，這代表就是要通過雷霆行動展示更加嚴厲的手段，把圍困「台獨」分裂勢力的籠子紮得更緊。

環球時報引述大陸國防大學專家張弛表示，2日上午解放軍在台灣海峽的演習，使用「海峽雷霆-2025A」的代號，這說明解放軍遏制「台獨」分裂勢力的選項十分豐富，手段也是多樣化的。

張弛指，「對賴清德當局和『台獨』分裂勢力而言，解放軍始終保持箭在弦上，聽令敢打的戰備狀態，就如同高懸於頭頂的一把利劍和重錘，我們就是要通過雷霆行動展示更加嚴厲的手段，把圍困『台獨』分裂勢力的籠子紮得更緊，鎖鏈收得更緊，這就意味著『台獨』分裂勢力跳得越凶，我們對其進行懲戒的暴風雨就會來得越猛烈。」

東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校2日表示，當天解放軍東部戰區位台灣海峽中部、南部相關海域組織「海峽雷霆-2025A」演練，重點實施查證識別、警告驅離、攔截扣押等科目，檢驗部隊區域管控、聯合封控、精打擊要能力。