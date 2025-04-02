共軍演訓稱「降妖除魔」陸環時社評：給賴清德當頭棒喝

共軍東部戰區1日開始組織陸海空火等兵力，對台聯合演訓。東部戰區公眾號發布相關宣傳圖像、影片，大陸海警局派出艦隊環島執法。大陸官媒《環球時報》社評形容，解放軍演訓「這套組合拳分量十足，它向賴清德當局發出清晰警告：對『台獨』分裂勢力，我們絕不容忍、絕不姑息，必須堅決反制、嚴厲懲戒。」

該文列出宣傳作品，指海報「進逼」、「懾封」生動展示陸海空火多兵種協同「圍島」的戰略態勢；短影音「降妖除魔」展現強大戰力，及打「獨」滅「獨」指向；動漫「殼」演示解放軍六大「殺器」越海而來，終結「毒蟲」賴清德禍害台灣的鬧劇，「台獨」分裂勢力的醜惡嘴臉和悲慘下場一目了然。

社評裡還指，1日的演訓未冠代號，說明解放軍在台海行動已實現常態化。「從戰鬥精神錘煉到戰場環境熟悉，從聯合作戰水準提升到武器裝備檢驗，解放軍的每一次演訓都在為『不打無準備之仗』積蓄力量。」

該文稱這種「常態」背後，是解放軍在台海作戰的工具箱越來越豐富，手段越來越多樣化。「作為震懾『台獨』勢力、維護祖國統一的力量，解放軍擁有指哪打哪、戰無不勝的全方位作戰能力。」

文章提到同日海警艦艇編隊環島執法，以「混天綾」勾出路線圖，海報融入「哪吒」元素，極富針對性地設計緝拿「試圖外逃的『台獨』分子」的科目，「對『台獨』分裂勢力發出強烈的震懾信號。」社評表示，「台獨」每蠢動一步，解放軍的反「獨」遏「獨」行動必將邁進一大步。這既是實力的展示，更是對賴清德本人「借殼毒台」的當頭棒喝：分裂國家的妖風再猖獗，也逃不過正義公道的降伏。

還社評還稱「賴清德自上台以來，可以說是劣跡斑斑」，指他多次宣揚兩岸「互不隸屬」的分裂謬論，近期更變本加厲拋出「綠色恐怖17項策略」，將大陸定義為「境外敵對勢力」，製造「綠色麥卡錫主義」封控兩岸交流，同時全面提高軍事整備，在「以武謀獨」的不歸路上越走越遠。

社評認為，賴清德正將所有台灣民眾綁架上「台獨」戰車，一步步把台灣推向兵凶戰危，成為赤裸裸的麻煩製造者、危險製造者、戰爭製造者。「他不惜犧牲台灣的經濟發展和民生福祉，所作所為背叛了中華民族的根本利益。」

環時社評該文還提及，賴清德當局若繼續在「台獨」絕路上狂奔，只會將台灣推向災難深淵，並提到今年是「反分裂國家法」實施20周年。「奉勸『台獨』分子早日認清現實，莫要等到清算之日到來時才追悔莫及。歷史的車輪滾滾向前，實現中華民族偉大復興的征程上，任何分裂勢力終將被碾得粉碎。」