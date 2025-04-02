快訊

想大便大不出來？專家建議晚間「1活動」有助隔天排便

MLB／去年拿魚雷棒→今年肘傷進傷兵？史丹頓不想回答這一題

403花蓮地震周年／直擊巨石、漂流木佔據 太魯閣美景成「原始荒野」

聽新聞
0:00 / 0:00

共軍續演習、變更代號「海峽雷霆」 央視：遏獨軍事手段愈全面

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
共軍東部戰區2日宣布，位台灣海峽中部、南部相關海域組織「海峽雷霆-2025A」演練。對於軍演代號變更，陸媒「玉淵譚天」稱，是針對賴清德謀「獨」言行的再一次有力反制，正告「台獨」分裂分子沒有出路。（圖／取自玉淵譚天）
共軍東部戰區2日宣布，位台灣海峽中部、南部相關海域組織「海峽雷霆-2025A」演練。對於軍演代號變更，陸媒「玉淵譚天」稱，是針對賴清德謀「獨」言行的再一次有力反制，正告「台獨」分裂分子沒有出路。（圖／取自玉淵譚天）

繼1日組織陸海空火等兵力，在台灣周邊聯合演訓，首度納入「要域要道封控」後，共軍東部戰區2日宣布，位台灣海峽中部、南部相關海域組織「海峽雷霆-2025A」演練。對於軍演代號變更，陸媒認為，這是針對賴清德謀「獨」言行的再一次有力反制，正告「台獨」分裂分子沒有出路。

央視新聞旗下新媒體「玉淵譚天」2日稱，解放軍位於台海周邊開展「海峽雷霆-2025A」行動，從去年的「聯合利劍」行動到如今的「海峽雷霆」行動，代號的變化意味著解放軍遏「獨」的軍事手段越來越全面。

文中並聲稱，當演訓以雷霆萬鈞之勢懾封「台獨」分裂分子的「毒蟲」和「走犬」，正告「台獨」分裂分子沒有出路，世界上只有一個中國，正如這句詩：來如雷霆收震怒，罷如江海凝清光。

東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示， 2日位於台灣海峽中部、南部相關海域組織「海峽雷霆-2025A」演練，重點實施查證識別、警告驅離、攔截扣押等科目，檢驗部隊區域管控、聯合封控、精打擊要能力。

軍演

延伸閱讀

美防長訪日菲期間批陸 學者分析：共軍藉對台軍演劍指美國

央視曝共軍數十架次殲擊機、轟炸機 在台兩端破限進逼

中共對台軍演！陸外交部喊必要行動 批台獨立場「螳臂擋車」

4度共軍演習前緝獲偷渡客 管碧玲批小動作：複合式灰色地帶襲擾

相關新聞

共軍軍演 解放軍報：若台獨挑戰底線 將採取斷然措施

共軍東部戰區2日在台灣海峽中部、南部展開「海峽雷霆-2025A」演練，中共軍媒《解放軍報》2日也在頭版發表《鈞聲》評論文...

新代號！共軍今在台海「海峽雷霆-2025A」演練

繼1日在台灣周邊展開聯合演訓後，共軍東部戰區2日再發公告，表示今日在台灣海峽中部、南部相關海域組織「海峽雷霆-2025A...

共軍「海峽雷霆2025A」軍演首日 76共機19共艦擾台

中共東部戰區昨天發動對台聯合軍演，今天上午8時，東部戰區在微博公布在台灣海峽中部、南部海域組織「海峽雷霆-2025A」演...

影／「海峽雷霆-2025A」演練 陸專家：圍困「台獨」分裂勢力紮得緊

繼1日組織陸海空火等兵力，在台灣周邊聯合演訓，首度納入「要域要道封控」後，共軍東部戰區2日宣布，位台灣海峽中部、南部相關...

共軍演訓稱「降妖除魔」陸環時社評：給賴清德當頭棒喝

共軍東部戰區1日開始組織陸海空火等兵力，對台聯合演訓。東部戰區公眾號發布相關宣傳圖像、影片，大陸海警局派出艦隊環島執法。...

共軍續演習、變更代號「海峽雷霆」 央視：遏獨軍事手段愈全面

繼1日組織陸海空火等兵力，在台灣周邊聯合演訓，首度納入「要域要道封控」後，共軍東部戰區2日宣布，位台灣海峽中部、南部相關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。