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共軍續演習、變更代號「海峽雷霆」 央視：遏獨軍事手段愈全面
繼1日組織陸海空火等兵力，在台灣周邊聯合演訓，首度納入「要域要道封控」後，共軍東部戰區2日宣布，位台灣海峽中部、南部相關海域組織「海峽雷霆-2025A」演練。對於軍演代號變更，陸媒認為，這是針對賴清德謀「獨」言行的再一次有力反制，正告「台獨」分裂分子沒有出路。
央視新聞旗下新媒體「玉淵譚天」2日稱，解放軍位於台海周邊開展「海峽雷霆-2025A」行動，從去年的「聯合利劍」行動到如今的「海峽雷霆」行動，代號的變化意味著解放軍遏「獨」的軍事手段越來越全面。
文中並聲稱，當演訓以雷霆萬鈞之勢懾封「台獨」分裂分子的「毒蟲」和「走犬」，正告「台獨」分裂分子沒有出路，世界上只有一個中國，正如這句詩：來如雷霆收震怒，罷如江海凝清光。
東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示， 2日位於台灣海峽中部、南部相關海域組織「海峽雷霆-2025A」演練，重點實施查證識別、警告驅離、攔截扣押等科目，檢驗部隊區域管控、聯合封控、精打擊要能力。
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