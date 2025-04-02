共軍在台海中部南部 組織「海峽雷霆-2025A」演練
新華社報導，中共共軍東部戰區發言人施毅表示，東部戰區在台灣海峽中部、南部相關海域組織「海峽雷霆-2025A」演練。
新華社報導，施毅表示，2日共軍東部戰區位台灣海峽中部、南部相關海域組織「海峽雷霆-2025A」演練，重點實施查證識別、警告驅離、攔截扣押等科目，檢驗部隊區域管控、聯合封控、精打擊要能力。
共軍東部戰區1日上午宣布在台灣周邊展開聯合演訓，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣周邊組織艦機多向抵近，其指稱「這是對台獨分裂勢力的嚴重警告和有力遏制」。
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