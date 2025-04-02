試探美戰略底線 顯示「單一戰區、跨軍種」對台軍演新態勢

共軍東部戰區宣布對台軍演，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳分析，軍演有相當大一部分在為「川習會」做準備，在台海議題明確底線，作為將來與美溝通台海議題的籌碼。

張五岳受訪指出，中共此次軍演具有對內、對外（對美）、對台三重作用，除面對「賴十七條」、陸配等抗中反中操作，北京藉軍演向大陸內部交代；「對外」即是對美，一是針對美菲本月將進行大規模「肩並肩」聯合軍演，二是為美中領導人「川習會」做準備；對台則是做出區隔對待，因此軍演訊息不忘補充「絕不是針對廣大台灣同胞」。

張五岳分析，川普未必會把台灣問題當成交易議題，但相較於拜登時期，北京現在更想把台灣問題當作與美方主要交易的議題。他認為，從上月卅一日人民日報三版「鐘聲」評論文章來看，北京對美的基調仍是「主和」；對台則是「鬥而不破」。而北京下一次對台政策重要宣示就是「川習會」。

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑亦認為，此次軍演的目標對象是美國，用意在「川習會」前試探川普對台海的態度與底線，「要看川普會為了台海和平付出多少代價」，同時也顯示共軍試圖發展「單一戰區、跨軍種」的新對台軍演態勢。

另一方面，東部戰區釋出的軍演宣傳片中，出現台北一○一、西門町漢口街等台北市重要地標。林穎佑分析，相關影片雖屬大外宣之流，不過也顯示中共試圖宣示除了對台灣周邊海域的封控外，更可對本島重要地標發動精確打擊及斬首作戰。尤其相關影片應是早已製作，證明中共此次軍演已經籌備一段時間。