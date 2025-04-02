AIT：陸將區域繁榮置於險境

中共解放軍在台海周邊展開聯合演訓。行政院長卓榮泰昨呼籲北京當局，一味對外展現武力，絕非進步國家所應該看到的。

國民黨呼籲對岸放下武力、和平共處，更呼籲賴政府用對話取代對抗、避戰取代引戰；國民黨的二Ｄ戰略才是保台、愛台之道，反觀賴清德的「賴十七條」發布後，不僅壓縮兩岸對話空間、更加劇台海緊張局勢，只剩下對峙與演訓。

民眾黨主席黃國昌表示，要強烈譴責對岸此舉不僅無法達到威嚇目的，更會把兩岸人民的距離推得越來越遠；這種武力的方式，無法解決任何問題。

一名美國在台協會（AIT）發言人表示，刻正密切關注中國在台灣周邊的軍事行動，中國不斷升高的軍事恐嚇手段只會加劇緊張局勢，且破壞兩岸的和平與穩定，在在表明，中國不是負責任的一方，輕易將區域的安全和繁榮置於險境；中國沒有理由在台灣附近實施不負責任的威脅和軍事施壓行動，美國會持續支持台灣面對來自中國的軍事、經濟、資訊和外交施壓行動。