回應賴17條 共軍演訓「多向抵近台島」

共軍東部戰區昨天組織陸海空火等兵力，在台灣周邊聯合演訓，首度納入「要域要道封控」，提升封鎖台海能力。大陸海警艦艇編隊昨同時在台灣周邊海域執法巡查，展開「臨檢拿捕、攔截扣押」等科目演練。

演習開始後，大陸國台辦發言人朱鳳蓮隨即回應，指賴清德頑固堅持「台獨」分裂立場，將大陸界定為境外敵對勢力，拋出所謂十七項策略，演習是對賴清德當局謀獨挑釁的堅決懲戒，是對台獨分裂勢力蓄意破壞台海和平的嚴正警告。但她也稱，針對的是台獨分裂活動，絕非針對廣大台灣同胞。大陸外交部昨指，民進黨當局頑固堅持台獨立場，妄圖倚外謀「獨」分裂國家，注定失敗。

針對共軍聯合演訓，我總統府嚴厲譴責，總統府發言人郭雅慧表示，賴清德總統第一時間指示國安與國防等相關單位嚴密應處；國防部昨上午九時成立應變中心，國軍也啟動「立即備戰操演」，隨時視情況提升戰備，應對中共軍演。

郭雅慧表示，確保台海及印太區域的和平穩定，是國際社會最大共識，並牽涉全球共同核心利益；中國作為區域一員，近日持續在台海周邊及印太區域，包括紐、澳、日、韓、菲律賓南海等區域各方國際海域，以軍事挑釁、海上灰色地帶襲擾等單邊行徑，破壞區域安全穩定、片面升高區域情勢、公然挑戰國際秩序，是國際社會公認的麻煩製造者，總統府嚴厲譴責。

郭雅慧表示，維持區域和平穩定是兩岸共同責任，台灣致力維護台海和平穩定的決心不變，呼籲中國回到以規則為基礎的國際秩序上，為區域安全穩定與繁榮發展作出貢獻。

國防部長顧立雄表示，中共的作為充分反映對區域和平穩定的破壞顯而易見，更顯示是「麻煩製造者」；山東號三月廿九日從海南島錦母角軍港出發，我方就一直掌握相關動態，也有海空軍應變兵力。

顧還表示，解放軍最近出現很多關於貪腐問題的報導，他們應該要好好解決內部問題，而不是在區域製造破壞現狀的舉動。

據了解，賴總統昨獲悉中共將對台軍演後，雖未召開國安會議，但也透過既有機制，指示國安會與國防部密切嚴密應處，軍方及相關部會也應適時對外說明，以安定民心。

共軍東部戰區發言人施毅昨上午宣布，一日起組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，於台灣周邊組織艦機「多向抵近台島」，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、對海對陸打擊、要域要道封控等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。他並稱這是對台獨分裂勢力的嚴重警告和有力遏制。

相較去年十月聯合利劍二○二四Ｂ演習科目包含「要港要域封控」，這次軍演科目轉向「要域要道封控」。大陸軍事專家張軍社指出，台灣重要航道包括巴士海峽等，要域有基隆、高雄、花蓮港，共軍演練封控台獨分子在戰時逃跑和獲取外部軍援通道。至於這次演習未有「聯合利劍」等代號，大陸專家分析，這顯示共軍對台演練已趨向常態。

美國務院：陸軍事施壓 沒正當理由