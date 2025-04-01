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共軍對台軍演加劇緊張 美國務院：沒有正當理由

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
共軍發動對台聯合軍演，山東號航艦8艘艦艇穿越巴士海峽抵達鵝鑾鼻東南方220浬海面活動，國軍嚴密監控。圖／國防部提供
共軍發動對台聯合軍演，山東號航艦8艘艦艇穿越巴士海峽抵達鵝鑾鼻東南方220浬海面活動，國軍嚴密監控。圖／國防部提供

共軍宣布4月1日開始，解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣島周邊聯合演訓，並強調這是對「台獨」分裂勢力的嚴重警告和有力遏制。美國國務院對此表示，中國大陸近台不負責任的威脅和軍事施壓行動沒有正當理由。

國務院發言人1日表示，美方正密切觀察中國大陸的軍事行動。國務院發言人說，中國大陸升級的軍事恐嚇策略只讓緊張加劇，並破壞兩岸和平與穩定。

國務院發言人表示，中國大陸再次展現他們不是負責任的角色，沒有問題將地區的安全與繁榮置於風險之中；中國大陸近台不負責任的威脅和軍事施壓行動沒有正當理由。

國務院發言人並表示，美國會持續支持台灣面對來自中國大陸的軍事、經濟、資訊和外交的施壓活動。

國務院 美國 解放軍 軍演

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