美防長訪日菲期間批陸 學者分析：共軍藉對台軍演劍指美國

美國防長甫結束亞洲行，共軍就宣布對台聯合演訓，學者認為軍演目的實為劍指美國，另有官員指出，中國在貿易談判前需避免任何被視為與美對抗的行為，台灣因而成為藉口。

路透社報導，這次演習是在中國加強對台灣總統賴清德的批評力道後舉行，也是在美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）造訪亞洲並於訪問期間多次批評北京後進行的。

與去年演習不同的是，中國尚未為這次的軍演正式命名。

台灣國防部今天下午指出，中共71架次軍機、軍艦21艘、4艘海警船在台海周邊與西太平洋實施操演，山東號航空母艦位於台灣東南方220浬，國軍運用聯合情監偵手段嚴密監控、應處。

稍早有兩名台灣高層官員告訴路透社，超過10艘中國軍艦接近台灣24海里（44公里）鄰接區，台灣派遣軍艦因應。他們還說，台灣並未偵測到中國軍隊有任何實彈射擊。

台灣軍事專家蘇紫雲告訴法新社，這次軍演的規模看起來跟去年5月及10月的「聯合利劍」演習類似。

共軍這次演習是在赫格塞斯結束訪問日本和菲律賓離開該地區後進行的。赫格塞斯在出訪期間批評中國，並表示日本在因應中國侵略方面「不可或缺」。

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑對中央社表示，赫格塞斯甫結束赴日訪問，其與日本防衛大臣中谷元在東京會晤，提及台海安全；這次共軍對台軍演，其實目標對象在美國。

林穎佑接受法新社訪問時也提到，赫格塞斯前腳剛離開，共軍隨即發動軍演，顯示中國是在測試美國總統川普（Donald Trump）的政府，「中國想透過軍演，在川普及（中國國家主席）習近平峰會前，測試美國的底線」。

川普日前指習近平在「不久的將來」會訪美，北京則僅稱「沒有可發布的訊息」。

一名台灣高階安全官員則引述內部評估告訴路透社，在美中貿易談判前，北京必須避免任何被視為跟華府對抗的行為，台灣因此成為藉口。

這名官員說：「台灣就是他們最好的藉口。這就是為什麼他們選擇在美國國防部長離開亞洲後立即發起此類軍事演習。」