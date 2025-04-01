央視曝共軍數十架次殲擊機、轟炸機 在台兩端破限進逼

共軍東部戰區今組織陸海空火等兵力，對台聯合演訓，據大陸官媒央視晚間發布訊息，東部戰區空軍梯次出動數十架次殲擊機、轟炸機，在台灣海峽與台灣島南北兩端成體系「破限進逼」，模擬打擊台灣「高價值軍事目標」，並與海上驅護艦、地空導彈建立協同，展開空中截擊、對海突擊、對陸打擊、聯合封控等科目演練。

據央視，今天凌晨，受領打擊任務的火箭軍某部常規導彈分隊緊急出動，向預設陣地開進。在打擊指令下達後，共軍火箭軍數十個發射單元在目標情報、任務規劃、數據保障等支撐下，同步進行多目標火力追瞄，執行大彈量、多波次模擬打擊。

共軍火箭軍某部陸政偉稱，將全時保持待戰狀態，「只要統帥一聲令下，堅決迎戰頑固之敵，徹底粉碎一切分裂祖國的圖謀和行徑。」

此外，據報導，共軍東部戰區陸軍某旅遠箱火分隊也在任務地域，對指令目標發起連續模擬打擊，東部戰區空軍梯次更出動數十架次殲擊機、轟炸機，在台灣海峽與台灣島南北兩端成體系「破限進逼」，干擾機、加油機在空提供策應支援。

東部戰區空軍某部佘龍翔指稱，他們在殲-16的伴隨掩護下前出遠海，模擬打擊台灣島「高價值軍事目標」。

據報導，共軍空中編隊還與海上驅護艦、地空導彈建立協同，展開空中截擊、對海突擊、對陸打擊、聯合封控等科目演練，檢驗部隊協同作戰、奪控制權、多向精打能力。其中，還有海軍益陽艦編隊參與，該編隊在台灣東部海域執行「破限進逼與執法管控任務」。