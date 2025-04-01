中共軍演針對「賴17條」？ 國防部：挑釁已不是第一天

中共東部戰區在愚人節發動對台軍演，同時發動一連串影片、動畫文宣戰，外界質疑共軍此次發動軍演的政治目的，是否針對賴總統提出的「賴17條」？國防部發言人孫立方少將表示，中共的挑釁舉動已經不是第一天，也不是針對任何個人或政黨，而是極權國家崇尚「拳頭大就是力量」的偏執。

孫立方強調，中共在台海周邊做這種挑釁性的舉動已經不是第一天、這也不是第一次了，這樣的舉動並不是因為任何個人或任何政黨。我方認為中共這種舉動的最主要原因，就是對自由民主制度的不同意。

他質疑，中共對於以武力解決不同意見的偏執，以及做為一個極權國家，相信拳頭大就是力量、就是公理的偏頗看法。這是我方認為中共發動軍演的主要原因。

外界也質疑，中共山東號航艦在3月29日就已經出海，國防部卻到今日才公布動態，是否造成國內社會猝不及防？甚至給予對岸操作認知作戰的空間？國防部情報次長謝日升說，國防部是根據實際掌握的敵情、活動徵候作研判，有必要時都會把訊息公開給社會大眾知道。

由於共軍並未對軍演賦予演習代號，使外界學者研判代表共軍對台軍演已呈常態化。謝日升表示，不論共軍使用甚麼名詞，我方始終依據實際掌握的敵情作研判、應處，不管共軍用甚麼方式軍演，我方認為都屬於平時的灰色地帶襲擾、軍事威懾，我方認為中共這方面的企圖不會改變。

另一方面，傳出全動署在今天中共展開軍演之際，通知各地方政府，要求全國22縣市同步進行共軍攻台演習，由後指部進駐各縣市應變中心進行模擬演習，不過稍後又通知取消。