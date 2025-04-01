快訊

紐時邀稿專文 龍應台：台灣不先確保和平 就不會有民主

獨／柯文哲傳水腎明動刀 家屬瞞鼓裡！柯美蘭震怒：這個國家瘋了

中共愚人節軍演「21軍艦71共機」擾台 國防部：國軍啟動立即備戰操演

中共軍演針對「賴17條」？ 國防部：挑釁已不是第一天

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
賴清德總統。聯合報系資料照
賴清德總統。聯合報系資料照

中共東部戰區在愚人節發動對台軍演，同時發動一連串影片、動畫文宣戰，外界質疑共軍此次發動軍演的政治目的，是否針對賴總統提出的「賴17條」？國防部發言人孫立方少將表示，中共的挑釁舉動已經不是第一天，也不是針對任何個人或政黨，而是極權國家崇尚「拳頭大就是力量」的偏執。

孫立方強調，中共在台海周邊做這種挑釁性的舉動已經不是第一天、這也不是第一次了，這樣的舉動並不是因為任何個人或任何政黨。我方認為中共這種舉動的最主要原因，就是對自由民主制度的不同意。

他質疑，中共對於以武力解決不同意見的偏執，以及做為一個極權國家，相信拳頭大就是力量、就是公理的偏頗看法。這是我方認為中共發動軍演的主要原因。

外界也質疑，中共山東號航艦在3月29日就已經出海，國防部卻到今日才公布動態，是否造成國內社會猝不及防？甚至給予對岸操作認知作戰的空間？國防部情報次長謝日升說，國防部是根據實際掌握的敵情、活動徵候作研判，有必要時都會把訊息公開給社會大眾知道。

由於共軍並未對軍演賦予演習代號，使外界學者研判代表共軍對台軍演已呈常態化。謝日升表示，不論共軍使用甚麼名詞，我方始終依據實際掌握的敵情作研判、應處，不管共軍用甚麼方式軍演，我方認為都屬於平時的灰色地帶襲擾、軍事威懾，我方認為中共這方面的企圖不會改變。

另一方面，傳出全動署在今天中共展開軍演之際，通知各地方政府，要求全國22縣市同步進行共軍攻台演習，由後指部進駐各縣市應變中心進行模擬演習，不過稍後又通知取消。

全動署副署長劉泰益解釋，全動署的通知並非針對中共軍演，主要配合國軍從4月5日起到18日將進行的漢光演習兵棋推演，要和縣市政府協調如何使演習更順暢。孫立方補充解釋，調過程中「可能傳達不那麼清楚」，訊息有失誤。他強調，協全動署應該是協調漢光操演的場地等事項，不是針對今天的中共軍演，參謀總長梅家樹上將也澄清沒有下達相關命令。

中共東部戰區發動對台軍演，外界質疑共軍此次發動軍演是否針對賴總統提出的「賴17條」？國防部發言人孫立方少將表示，中共的挑釁舉動已經不是第一天，也不是針對任何個人或政黨。記者曾原信／攝影
中共東部戰區發動對台軍演，外界質疑共軍此次發動軍演是否針對賴總統提出的「賴17條」？國防部發言人孫立方少將表示，中共的挑釁舉動已經不是第一天，也不是針對任何個人或政黨。記者曾原信／攝影

中共 國防部 賴清德 軍演

延伸閱讀

共軍21軍艦71共機軍演擾台 國軍啟動立即備戰操演

劍指美國？學者分析共軍對台軍演目的 演練「區域拒止與反介入」

中共對台軍演 國防部17:00召開記者會說明

4度共軍演習前緝獲偷渡客 管碧玲批小動作：複合式灰色地帶襲擾

相關新聞

共軍21軍艦71共機軍演擾台 國軍啟動立即備戰操演

中共東部戰區在愚人節發動對台軍演，國防部表示，從今天上午7時21分起、到下午3時30分為止，共發現共軍13艘軍艦、海警船...

劍指美國？學者分析共軍對台軍演目的 演練「區域拒止與反介入」

中共解放軍今（1）日宣布組織陸海空軍及火箭軍於台島周邊開展聯合演訓。淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑認為，此次...

中共大動作對台軍演 專家推斷：針對賴政府近日作為

中共東部戰區於4月1日，陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣周邊組織聯合演訓。專家認為，最主要原因是針對賴政府近日作為...

中共對台軍演！陸外交部喊必要行動 批台獨立場「螳臂擋車」

中共解放軍東部戰區今日一早於7時半許宣布，4月1日組織陸海空火等兵力位台島周邊進行聯合演訓。大陸外交部表示，合演訓是對「...

共軍對台軍演 是為「川習會」做準備？學者分析：與美交易籌碼

解放軍今（1）日組織陸海空火等兵力位台島周邊開展聯合演訓，同時，大陸海警多支海警艦艇編隊位台灣周邊海域組織執法巡查。淡江...

央視曝共軍數十架次殲擊機、轟炸機 在台兩端破限進逼

共軍東部戰區今組織陸海空火等兵力，對台聯合演訓，據大陸官媒央視晚間發布訊息，東部戰區空軍梯次出動數十架次殲擊機、轟炸機，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。