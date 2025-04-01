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共軍21軍艦71共機軍演擾台 國軍啟動立即備戰操演
中共東部戰區在愚人節發動對台軍演，國防部表示，從今天上午7時21分起、到下午3時30分為止，共發現共軍13艘軍艦、海警船4艘以及山東號航艦編隊8艘共艦，以及71架次共機出海演習。國軍已經啟動「立即備戰操演」，目前仍以戰備部隊應處，隨時視情況提升戰備。
國防部情報次長謝日升中將表示，中共山東號航空母艦3月29日離開海南島，昨天進入台灣應變區；隨後中共東部戰區在今天清晨7時30分宣布在台灣周邊海空域進行「聯合演訓」，演練奪取制海制空權、對海對陸打擊、要城要道封控等課目；東部戰區隨後於8時30分宣布派遣海警艦艇編隊在台灣周邊海域進行執法巡查，演練臨檢拿補、攔截扣押等科目。
謝日升指出，中共從今日上午7時21分起展開聯合軍演，到下午3時半為止，海上兵力共有13艘軍艦、4艘海警船在台海周邊活動；另外西太平洋上有山東艦編隊8艘艦艇，距離鵝鑾鼻東南東方約220浬。空中兵力則有主、輔戰機、直升機及無人機共71架次，其中36架次進入我應變區，西太平洋則有14架次。
對於國軍的應處作為，作計室聯戰計畫處長董冀星表示，國軍在偵獲中共軍事演習的情資與動態後，立即派遣海空對應兵力，以及制海、制空飛彈的戰備支援源部隊支援，國防部及各部隊立即成立聯合應變中心，由參謀總長梅家樹召開會議研析應處。
董冀星指出，經過研析後，國軍從上午10點起執行「立即備戰操演」，到傍晚為止，仍然以常備部隊戰備部隊的應對兵力應處，置重點為反封鎖威脅以及由演轉戰的預應準備，各部隊依據國軍經常戰備時期突發狀況處置規定及交戰規則，應對中共的侵擾行動。未來將視情況發展決定是否提昇戰備等級。
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