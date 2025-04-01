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影／大陸海警配合軍演侵擾「灰色地帶」東引、烏坵 海巡強勢驅離

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
配合大陸軍演，中國海警船今天同步侵擾東引及烏坵限制水域，海巡巡防艇迅速趨前攔截，並透過無線電以中、英文廣播警告中國海警船離開我方水域。圖／金馬澎分署提供
配合大陸軍演，中國海警船今天同步侵擾東引及烏坵限制水域，海巡巡防艇迅速趨前攔截，並透過無線電以中、英文廣播警告中國海警船離開我方水域。圖／金馬澎分署提供

大陸持續加大對台灣外島的「灰色地帶」施壓，中共解放軍東部戰區今天清晨7時30分宣布展開聯合軍演海巡署金馬澎分署岸際雷達隨即監控到中國海警船同步侵擾東引及烏坵限制水域，海巡署立即調派PP-10082、PP-10037、3586及PP-10081等巡防艇前往應對。

海巡署表示，在8時許，中國海警14607、14517、14609、14606等船隻分別侵入東引及烏坵周邊水域，海巡巡防艇迅速趨前攔截，貼近中國海警船內側，強勢拒止其深入，海巡艇並透過無線電以中、英文廣播警告中國海警船離開我方水域，展現堅定執法立場。

但中國海警船未有退讓跡象，直至15時30分仍持續在東引西北方及烏坵周邊活動，對我國海域安全構成威脅。儘管海象惡劣，海巡人員仍堅守崗位，寸步不讓，不讓海警船越雷池一步。

海巡署金馬澎分署表示，中國此次軍演與海警行動同步進行，顯示其加大對台施壓的態勢，尤其今天兩地同步侵擾東引及烏坵，持續以各式手段侵犯我國水域，金馬澎分署指出，中國單方面破壞區域穩定的行為，嚴重破壞印太地區區域和平、穩定及安全，海巡本於職責，持續秉持堅定立場，即時公布執法畫面，破除中國海警的不實訊息，捍衛國家主權，安定民心士氣。

大陸解放軍東部戰區今天清晨宣布展開聯合軍演，海巡署金馬澎分署岸際雷達隨即監控到中國海警船同步侵擾東引及烏坵限制水域。圖／金馬澎分署提供
大陸解放軍東部戰區今天清晨宣布展開聯合軍演，海巡署金馬澎分署岸際雷達隨即監控到中國海警船同步侵擾東引及烏坵限制水域。圖／金馬澎分署提供

中國海警船 海巡署 解放軍 軍演

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