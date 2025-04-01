影／大陸海警配合軍演侵擾「灰色地帶」東引、烏坵 海巡強勢驅離

大陸持續加大對台灣外島的「灰色地帶」施壓，中共解放軍東部戰區今天清晨7時30分宣布展開聯合軍演，海巡署金馬澎分署岸際雷達隨即監控到中國海警船同步侵擾東引及烏坵限制水域，海巡署立即調派PP-10082、PP-10037、3586及PP-10081等巡防艇前往應對。

海巡署表示，在8時許，中國海警14607、14517、14609、14606等船隻分別侵入東引及烏坵周邊水域，海巡巡防艇迅速趨前攔截，貼近中國海警船內側，強勢拒止其深入，海巡艇並透過無線電以中、英文廣播警告中國海警船離開我方水域，展現堅定執法立場。

但中國海警船未有退讓跡象，直至15時30分仍持續在東引西北方及烏坵周邊活動，對我國海域安全構成威脅。儘管海象惡劣，海巡人員仍堅守崗位，寸步不讓，不讓海警船越雷池一步。