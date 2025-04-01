中共對台軍演 蕭美琴：惡意威脅恐嚇、國軍沉著以對

中共東部戰區今天宣布在台灣島周邊展該聯合演訓，賴清德總統第一時間指示國安與國防等相關單位嚴密應處；副總統蕭美琴則透過臉書表示，中共不斷藉故在印太地區生事挑釁，此時國軍沉著以對，守護主權和自由民主的生活方式，做和平穩定的捍衛者。

蕭美琴表示，中共不斷藉故在印太地區生事挑釁，從菲律賓到紐澳到東海到台海，解放軍頻頻惡意威脅恐嚇、破壞區域穩定。此時國軍沉著以對，守護主權和自由民主的生活方式，做和平穩定的捍衛者，「更需我們團結一致的支持」。

中共東部戰區今天清晨宣布從4月1日開始，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣島周邊聯合演訓，周邊組織艦機「多向抵近台島」，並強調這是對「台獨」分裂勢力的嚴重警告和有力遏制。

總統府發言人郭雅慧上午表示，賴總統第一時間已經指示國安與國防等相關單位嚴密應處，對於相關狀況皆有全面掌握，面對外部威脅，我政府會持續捍衛民主自由的憲政體制，有信心、有能力捍衛國家主權、守護人民安全、維護社會安定，請國人放心。