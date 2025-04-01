共軍聯合演訓 陸媒：演練科目首提「要域要道封控」

中共解放軍東部戰區今日一早宣布，從4月1日開始組織陸海空火等兵力位台島周邊進行聯合演訓。陸媒「澎湃新聞」分析，對比此前「聯合利劍-2024A」、「聯合利劍-2024B」等在台島周邊的聯合演訓，此次演練科目上首次提及「要域要道封控」。專家稱，台灣周邊有多個重要航道，包，要域要道就是要把「台獨」封控，以奪取「綜合制權」，除奪取傳統制空權、制海權、制陸權外，還包括制電磁權、制網絡權等。

報導稱，在去年5月23日至24日舉行的「聯合利劍－2024A」演習中，根據官方表述，演習重點演練聯合海空戰備警巡、聯合奪取戰場綜合控制權、聯合精打要害目標等科目。

同年，大概5個月後，10月14日，東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台島開展「聯合利劍-2024B」演習，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，重點演練海空戰備警巡、要港對陸域封控、對海對陸打擊、奪取綜合治權等科目，檢驗戰區部隊連後作戰實戰能力。

對此，大陸軍事專家張軍社指，台島周邊有多個重要航道，包括巴士海峽等，這個封控要域要道就是把「台獨」兩個方面進行封控，一個是封控「台獨」份子在戰時向外逃跑的通道，主要包括台灣東部的海空通道；二是封控「台獨」勢力在戰時獲取外部軍事援助的通道，不讓外部武器裝備進入台灣本島。「要域主要是台島幾個重要港口，包括基隆港口、高雄港口、花蓮港口等。」

張軍社補充，「奪取『綜合制權』大家平常是比較少看到這個詞，綜合制權的範圍比較廣，除了傳統的制空權、制海權、制陸權外，還有制電磁權、制網絡權等」。

另，據大陸官媒央視新聞最新公布的演訓影片，此次聯合演練共軍出動彈道飛彈、轟炸機、戰鬥機、驅護艦等主戰兵器。值得一提的是，在東部戰區發布的影片《降妖除魔》中出現山東艦、殲35等新型裝備。

此前，對於山東艦首次環台島戰巡和「聯合利劍」演習，海軍研究院大校副研究員唐莉過去曾向央視分析稱，山東艦航艦編隊作為大陸海軍的戰略平台，其出島鏈進西太已充分展現出，大陸遠海體系作戰能力的大幅提升，同時也是「台獨」勢力釋放出強烈的作戰能力。

唐莉說，從航空母艦的活動位置來看，已經形成外阻、內封、固控「台獨」、呼應夾擊的力量部署。從這次演練的科目來看，航艦編隊展現出很強的制空制海能力。由此可預見，今後中國海軍將更走向深海，挺進深藍，成為維護區域和平與台海穩定的大國重器。