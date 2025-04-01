快訊

立法院再度癱瘓1天…藍綠立委海報戰互嗆 議場現況曝光

北市警局3警涉貪！包庇轄區電玩業者 檢調兵分19路搜索7人

教育局證實 北一女「禁止教職員受陸官媒採訪」…區桂芝：尊重配合

共軍聯合演訓 陸媒：演練科目首提「要域要道封控」

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
共軍東部戰區今一早宣布，4月1日開始對台軍演。陸媒「澎湃新聞」分析，對比此前「聯合利劍-2024A」、「聯合利劍-2024B」等在台島周邊的聯合演訓，此次演練科目上首次提及「要域要道封控」。圖／取自澎湃新聞
共軍東部戰區今一早宣布，4月1日開始對台軍演。陸媒「澎湃新聞」分析，對比此前「聯合利劍-2024A」、「聯合利劍-2024B」等在台島周邊的聯合演訓，此次演練科目上首次提及「要域要道封控」。圖／取自澎湃新聞

中共解放軍東部戰區今日一早宣布，從4月1日開始組織陸海空火等兵力位台島周邊進行聯合演訓。陸媒「澎湃新聞」分析，對比此前「聯合利劍-2024A」、「聯合利劍-2024B」等在台島周邊的聯合演訓，此次演練科目上首次提及「要域要道封控」。專家稱，台灣周邊有多個重要航道，包，要域要道就是要把「台獨」封控，以奪取「綜合制權」，除奪取傳統制空權、制海權、制陸權外，還包括制電磁權、制網絡權等。

報導稱，在去年5月23日至24日舉行的「聯合利劍－2024A」演習中，根據官方表述，演習重點演練聯合海空戰備警巡、聯合奪取戰場綜合控制權、聯合精打要害目標等科目。

同年，大概5個月後，10月14日，東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台島開展「聯合利劍-2024B」演習，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，重點演練海空戰備警巡、要港對陸域封控、對海對陸打擊、奪取綜合治權等科目，檢驗戰區部隊連後作戰實戰能力。

對此，大陸軍事專家張軍社指，台島周邊有多個重要航道，包括巴士海峽等，這個封控要域要道就是把「台獨」兩個方面進行封控，一個是封控「台獨」份子在戰時向外逃跑的通道，主要包括台灣東部的海空通道；二是封控「台獨」勢力在戰時獲取外部軍事援助的通道，不讓外部武器裝備進入台灣本島。「要域主要是台島幾個重要港口，包括基隆港口、高雄港口、花蓮港口等。」

張軍社補充，「奪取『綜合制權』大家平常是比較少看到這個詞，綜合制權的範圍比較廣，除了傳統的制空權、制海權、制陸權外，還有制電磁權、制網絡權等」。

另，據大陸官媒央視新聞最新公布的演訓影片，此次聯合演練共軍出動彈道飛彈、轟炸機、戰鬥機、驅護艦等主戰兵器。值得一提的是，在東部戰區發布的影片《降妖除魔》中出現山東艦、殲35等新型裝備。

此前，對於山東艦首次環台島戰巡和「聯合利劍」演習，海軍研究院大校副研究員唐莉過去曾向央視分析稱，山東艦航艦編隊作為大陸海軍的戰略平台，其出島鏈進西太已充分展現出，大陸遠海體系作戰能力的大幅提升，同時也是「台獨」勢力釋放出強烈的作戰能力。

唐莉說，從航空母艦的活動位置來看，已經形成外阻、內封、固控「台獨」、呼應夾擊的力量部署。從這次演練的科目來看，航艦編隊展現出很強的制空制海能力。由此可預見，今後中國海軍將更走向深海，挺進深藍，成為維護區域和平與台海穩定的大國重器。

聯合利劍 軍演

延伸閱讀

4度共軍演習前緝獲偷渡客 管碧玲批小動作：複合式灰色地帶襲擾

央視公布對台軍演影片 陸專家：展示共軍三種軍事能力

中共對台軍演 林穎佑：川習會前試探美對台戰略底線

共軍對台軍演宣傳片 驚現101、漢口街等台北街景

相關新聞

劍指美國？學者分析共軍對台軍演目的 演練「區域拒止與反介入」

中共解放軍今（1）日宣布組織陸海空軍及火箭軍於台島周邊開展聯合演訓。淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑認為，此次...

中共大動作對台軍演 專家推斷：針對賴政府近日作為

中共東部戰區於4月1日，陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣周邊組織聯合演訓。專家認為，最主要原因是針對賴政府近日作為...

中共對台軍演！陸外交部喊必要行動 批台獨立場「螳臂擋車」

中共解放軍東部戰區今日一早於7時半許宣布，4月1日組織陸海空火等兵力位台島周邊進行聯合演訓。大陸外交部表示，合演訓是對「...

共軍對台軍演 是為「川習會」做準備？學者分析：與美交易籌碼

解放軍今（1）日組織陸海空火等兵力位台島周邊開展聯合演訓，同時，大陸海警多支海警艦艇編隊位台灣周邊海域組織執法巡查。淡江...

配合對台軍演 福建海警於東引、烏坵附近海域綜合執法巡查

中國海警局今日於微信公眾號以中英文刊出消息指，4月1日，福建海警組織艦艇編隊位東引島、烏坵嶼附近海域進行綜合執法巡查，重...

共軍山東號航艦逼近我應變區 國防部稱掌握動態：請國人安心

中共解放軍東部戰區今天宣布，即起組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣周邊展開聯合演訓，其中解放軍海軍航空母艦山東號...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。